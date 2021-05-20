Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 24.05.2021

20 мая 2021 10:42 Александр Кива
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 24.05.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 24.05.2021
пресс-служба

В понедельник, 24 мая, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», в котором зрители узнают новые истории разлук, поисков и счастливых встреч.

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Каждый, кто объявляет поиск, ждет, что на его обращение придут отклики. Программу смотрят миллионы телезрителей – как в Украине, так и за рубежом. 64-летний киевлянин Николай Петрович пришел в студию проекта с надеждой, что ему помогут найти девушку Марию, в которую он был влюблен в 16 лет. Получит ли его история продолжение?

20-летняя Марина Пасека из Херсонской области прислала заявку на поиск своей биологической матери. Когда девочке было шесть лет, а ее сестре – пять, их мама – Снежана Пасека – попала в больницу. А оттуда внезапно пропала. Детей распределили в интернат. Повзрослев, Марина решила заняться поисками родных и обратилась в программу «Жди меня. Украина».

51-летняя Светлана Брагина из Омска росла в приемной семье в любви и заботе. В 14 лет она случайно узнала, что родители ее удочерили – биологическая мать отказалась от нее сразу после рождения. Много лет Светлана пытается найти маму, которая когда-то проживала в Полтаве. Что удалось выяснить команде «Жди меня. Украина»?

Напомним, 

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