Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 31.05.2021

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 31.05.2021

В понедельник, 31 мая, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», в котором зрители узнают новые истории разлук, поисков и счастливых встреч.

Иван Гюлиджанян из Львовской области совсем не помнит отца. Все, что у него есть, – фотография, на которой запечатлен молодой Мамикон. С мамой Ивана юноша познакомился во время армейской службы в Украине. Между ними завязался роман, но семья Мамикона настояла на его возвращении в Армению.

Более 30% всех обращений в программу – о поисках людей, пропавших без вести. Однажды в редакцию пришло письмо от Людмилы Воробьевой из Днепропетровской области, которая ищет свою дочку Наташу. После окончания торгового техникума 19-летняя девушка уехала к бабушке в Казахстан и… исчезла. Более 20 лет Людмила живет с надеждой, что Наташа найдется.

Что еще удалось выяснить команде «Жди меня. Украина»?

Напомним,