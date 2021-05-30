Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 31.05.2021

30 мая 2021 20:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 31.05.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 31.05.2021
пресс-служба

В понедельник, 31 мая, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», в котором зрители узнают новые истории разлук, поисков и счастливых встреч.

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Иван Гюлиджанян из Львовской области совсем не помнит отца. Все, что у него есть, – фотография, на которой запечатлен молодой Мамикон. С мамой Ивана юноша познакомился во время армейской службы в Украине. Между ними завязался роман, но семья Мамикона настояла на его возвращении в Армению.

Более 30% всех обращений в программу – о поисках людей, пропавших без вести. Однажды в редакцию пришло письмо от Людмилы Воробьевой из Днепропетровской области, которая ищет свою дочку Наташу. После окончания торгового техникума 19-летняя девушка уехала к бабушке в Казахстан и… исчезла. Более 20 лет Людмила живет с надеждой, что Наташа найдется. 

Что еще удалось выяснить команде «Жди меня. Украина»?

Напомним, 

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