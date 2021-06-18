ТОП-5 фактов о боевике "Шанхайский полдень" с Джеки Чаном
В эту субботу, 19 июня, телеканал 2+2 покажет боевик «Шанхайский полдень», главную роль в котором сыграл оскароносный Джеки Чан.
TV.UA собрал ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике «Шанхайский полдень»:
1. Известная цитата из фильма «Я не знаю каратэ, но я знаю сумасшествие» – строчка из песни Джеймса Брауна.
2. Брэндон Мэрилл, которая сыграла в фильме «жену» героя Джеки Чана, на самом деле – чемпионка по родео. Это единственная роль Мэрилл в кино. Более того, ее имя в фильме даже не упоминается, но в титрах она указана, как «Падающие листья».
3. Актер Кертис Армстронг сыграл в боевике разносчика Дикого Запада Бульдога Драммонда, но все три сцены с его участием были вырезаны из фильма на монтаже.
5. В фильме много отсылок на вестерны. К примеру, герой Джеки Чана (Чон Ванг) в Америке носит имя Джон Уэйн – в честь «короля вестернов» Джона Уэйна.
Смотрите комедийный боевик «Шанхайский полдень» в эту субботу, 19 июня, в 20:00 на канале 2+2.