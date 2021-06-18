ТОП-5 фактов о боевике "Шанхайский полдень" с Джеки Чаном

В эту субботу, 19 июня, телеканал 2+2 покажет боевик «Шанхайский полдень», главную роль в котором сыграл оскароносный Джеки Чан.

По сюжету, когда прекрасную китайскую принцессу похищают, Чону Вангу удается попасть в воинственную делегацию и оказаться в самом сердце Америки и непредсказуемых событий. Вместе со случайным напарником китайский телохранитель попадает во всевозможные авантюры.

TV.UA собрал ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике «Шанхайский полдень»:

1. Известная цитата из фильма «Я не знаю каратэ, но я знаю сумасшествие» – строчка из песни Джеймса Брауна.

2. Брэндон Мэрилл, которая сыграла в фильме «жену» героя Джеки Чана, на самом деле – чемпионка по родео. Это единственная роль Мэрилл в кино. Более того, ее имя в фильме даже не упоминается, но в титрах она указана, как «Падающие листья».

3. Актер Кертис Армстронг сыграл в боевике разносчика Дикого Запада Бульдога Драммонда, но все три сцены с его участием были вырезаны из фильма на монтаже.

4. Сцену драки с подковой снимали несколько дней. Сначала режиссер хотел использовать в эпизоде бутафорскую подкову, но ее вес не позволял эффектно наносить удары. Несколько каскадеров согласились сниматься с настоящей подковой, но Джеки Чан категорически отказался рисковать их здоровьем.

5. В фильме много отсылок на вестерны. К примеру, герой Джеки Чана (Чон Ванг) в Америке носит имя Джон Уэйн – в честь «короля вестернов» Джона Уэйна.

Смотрите комедийный боевик «Шанхайский полдень» в эту субботу, 19 июня, в 20:00 на канале 2+2.