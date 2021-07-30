Жди меня. Украина: новые истории расставаний, поисков и встреч

В понедельник, 2 августа, в 16:05 на «Интере» стартует новый сезон программы «Жди меня. Украина».

Этот масштабный телепроект помог десяткам тысяч человек по всему миру найти родных и близких, с которыми была утеряна связь. В программу обращаются люди разных национальностей, профессий и возраста. И каждый, кто объявляет поиск, надеется на отклик. В новом выпуске передачи – несколько трогательных историй. В студию проекта придут герои, которые хотят найти не только своих родственников и друзей, но и ответы на давно волнующие их вопросы.

Наталья Губа из Армении обратилась в «Жди меня. Украина» с просьбой найти своих братьев и сестер. Героиня рассказала, что очень рано осталась без матери, а когда отец женился во второй раз – ее отправили к бабушке на воспитание. Чувствуя себя чужой, в 15 лет девушка решила уехать на заработки в другую страну. Но забыть семью, оставшуюся в Украине, она так и не смогла.

Анатолий Ковальчук из Черкасской области пришел на передачу с необычной просьбой: разыскать девушку, которая во время учебы в техникуме была его партнершей по танцам. Тогда киевлянка Таня тронула сердце 18-летнего парня, и спустя 40 лет он решил ее найти...

На фотографии, сделанной 30 лет назад в Одессе, супружеская пара Татьяна Уварова и Сергей Козачок еще вместе. А через пару лет мужчина выгнал жену из дома и вычеркнул из своей жизни. Он сам воспитал двух дочерей. После смерти отца Карина и Ирина решили найти мать и узнать, почему же расстались их родители.

20 раз пришлось переезжать Татьяне Ракучий за годы совместной жизни с мужем-военным. Но самое первое место службы – 13-ю пограничную заставу 95-го Калининградского отряда, которым в 1973-76 годах командовал супруг, Андрей Валерьевич, – она не забудет никогда. Именно там молодая женщина узнала, что такое самостоятельная жизнь и настоящая взаимовыручка, когда радости и проблемы – общие, а дружба – навсегда. Два года назад после потери мужа Татьяна решила отправить заявку в «Жди меня. Украина», чтобы найти его сослуживцев. Встретятся ли однополчане еще раз? И что их объединяет с ведущим программы Анатолием Бондаренко?

Наша программа – реальный шанс подарить людям веру и надежду, – говорит ведущий Анатолий Бондаренко. – Жизнь нередко заставляет нас расставаться, по разным причинам терять дорогих людей. Одним удается найти пропавшего родственника или друга спустя месяцы. У других выступают слезы на глазах, когда они видят близкого человека спустя десятилетия. Сложнее всего в таких ситуациях просто ждать, поэтому команда проекта трудится, чтобы помочь людям воссоединиться.

Главное – помнить: никогда не стоит терять надежду. Смотрите новые истории расставаний, поисков и встреч в новых выпусках программы «Жди меня. Украина» – по понедельникам в 16:05 на «Интере».