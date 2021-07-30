Жди меня. Украина: новые истории расставаний, поисков и встреч
В понедельник, 2 августа, в 16:05 на «Интере» стартует новый сезон программы «Жди меня. Украина».
Наталья Губа из Армении обратилась в «Жди меня. Украина» с просьбой найти своих братьев и сестер. Героиня рассказала, что очень рано осталась без матери, а когда отец женился во второй раз – ее отправили к бабушке на воспитание. Чувствуя себя чужой, в 15 лет девушка решила уехать на заработки в другую страну. Но забыть семью, оставшуюся в Украине, она так и не смогла.
Анатолий Ковальчук из Черкасской области пришел на передачу с необычной просьбой: разыскать девушку, которая во время учебы в техникуме была его партнершей по танцам. Тогда киевлянка Таня тронула сердце 18-летнего парня, и спустя 40 лет он решил ее найти...
На фотографии, сделанной 30 лет назад в Одессе, супружеская пара Татьяна Уварова и Сергей Козачок еще вместе. А через пару лет мужчина выгнал жену из дома и вычеркнул из своей жизни. Он сам воспитал двух дочерей. После смерти отца Карина и Ирина решили найти мать и узнать, почему же расстались их родители.
Наша программа – реальный шанс подарить людям веру и надежду, – говорит ведущий Анатолий Бондаренко. – Жизнь нередко заставляет нас расставаться, по разным причинам терять дорогих людей. Одним удается найти пропавшего родственника или друга спустя месяцы. У других выступают слезы на глазах, когда они видят близкого человека спустя десятилетия. Сложнее всего в таких ситуациях просто ждать, поэтому команда проекта трудится, чтобы помочь людям воссоединиться.
Главное – помнить: никогда не стоит терять надежду. Смотрите новые истории расставаний, поисков и встреч в новых выпусках программы «Жди меня. Украина» – по понедельникам в 16:05 на «Интере».