Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 17.05.2021
В понедельник, 17 мая, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», в котором зрители узнают новые истории разлук, поисков и счастливых встреч.
Вероника Мадан из Молдовы обратилась в программу с просьбой найти свою мать, которую абсолютно не помнит. После развода женщина уехала на заработки в Украину, оставив маленького ребенка с бабушкой. Вероника уверена, что спустя двадцать лет разлуки точно узнала бы мать...
Настя Гетманчук из Житомирской области мечтает разыскать отца, которого последний раз видела в 3-летнем возрасте. После того, как девушку показали в эфире «Жди меня. Украина», пришел отзыв. Настя без раздумий приехала на программу в надежде увидеть родного человека.
Напомним,