Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 17.05.2021

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 17.05.2021

В понедельник, 17 мая, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», в котором зрители узнают новые истории разлук, поисков и счастливых встреч.

Стоит ли разыскивать родных тех, кто считается пропавшими без вести еще со времен Второй мировой войны? Школьник Ярослав Унсевич из села Курячьи Лозы Николаевской области не задавался этим вопросом, когда обнаружил на краю кладбища заброшенную могилу с надписью: «Здесь похоронен 19-летний боец по имени Николай, родом из Курской области». Ярослав не только сообщил редакции «Жди меня. Украина» об этом захоронении, но и провел собственное расследование…

Вероника Мадан из Молдовы обратилась в программу с просьбой найти свою мать, которую абсолютно не помнит. После развода женщина уехала на заработки в Украину, оставив маленького ребенка с бабушкой. Вероника уверена, что спустя двадцать лет разлуки точно узнала бы мать...

Настя Гетманчук из Житомирской области мечтает разыскать отца, которого последний раз видела в 3-летнем возрасте. После того, как девушку показали в эфире «Жди меня. Украина», пришел отзыв. Настя без раздумий приехала на программу в надежде увидеть родного человека.

Напомним,