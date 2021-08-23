Супербабушка - о чем будут 21-24 выпуски
23 августа в 19:05 на канале СТБ зрители увидят новый выпуск шоу «Супербабушка», в рамках которого бабушки с кардинально разными взглядами на жизнь и воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей.
С какими героинями познакомятся зрители – читайте в материале.Супербабушка отправится друг к другу в гости, чтобы изучить методы воспитания в семье, а потом – оценить каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание внуков, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. По итогам недели лишь одна участница получит звание «супербабушка».
На этой неделе за заветное звание будут бороться бабушки из города Черновцы. Так, первой в свой дом пригласит бабушка-ресторатор Ната. Главная гордость героини – внучка Елизавета. В 11 лет девочка – успешная модель и актриса. Ната во всем поддерживает внучку и помогает ей. Не мешает ли карьера Лизы ее детству? Готовы проверить соперницы участницы.
Также в гости пригласит бьюти-бабушка Наталия. Героиня – известный в Украине мастер парикмахерского искусства. Вся семья Наталии также работает в сфере красоты. Детки подарили бабушке троих внуков. Здоровый образ жизни очень важен для семьи, они правильно питаются и занимаются спортом. Так ли все идеально в их доме? Готовы проверить соперницы Наталии.
Смотрите с понедельника по четверг в 19:05 на СТБ!