Супербабушка - о чем будут 21-24 выпуски

23 августа в 19:05 на канале СТБ зрители увидят новый выпуск шоу «Супербабушка», в рамках которого бабушки с кардинально разными взглядами на жизнь и воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей.

С какими героинями познакомятся зрители – читайте в материале.

Каждую неделю новая четверка участниц шоу Супербабушка отправится друг к другу в гости, чтобы изучить методы воспитания в семье, а потом – оценить каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание внуков, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. По итогам недели лишь одна участница получит звание «супербабушка».

На этой неделе за заветное звание будут бороться бабушки из города Черновцы. Так, первой в свой дом пригласит бабушка-ресторатор Ната. Главная гордость героини – внучка Елизавета. В 11 лет девочка – успешная модель и актриса. Ната во всем поддерживает внучку и помогает ей. Не мешает ли карьера Лизы ее детству? Готовы проверить соперницы участницы.

Дальше гостей будет принимать бабушка-хипстер Елена. Она воспитывает внука и внучку. Елена не устанавливает детям жестких рамок, не ограничивает их свободу. Бабушка наслаждается жизнью, и тому же учит своих внуков. Елена старается быть на подхвате, но основное количество времени уделять себе. Сохраняется ли при этом близость в семье?

Также в гости пригласит бьюти-бабушка Наталия. Героиня – известный в Украине мастер парикмахерского искусства. Вся семья Наталии также работает в сфере красоты. Детки подарили бабушке троих внуков. Здоровый образ жизни очень важен для семьи, они правильно питаются и занимаются спортом. Так ли все идеально в их доме? Готовы проверить соперницы Наталии.

И последней со своими родными познакомит бабушка-дизайнер Вера. Шитье – страсть героини, она занимается пошивом и легких вещей, и верхней одежды. Участница гордится своими детьми, а также внуками. Их у Веры четверо. Совсем скоро семья ожидает появление на свет пятого малыша. Дети и внуки живут вместе с бабушкой. Вера занимается их развитием и воспитанием, а также считает себя супербабушкой. Согласятся ли с этим остальные? А также, кто обретет победу в этот раз? Станет известно в эфире.

Смотрите с понедельника по четверг в 19:05 на СТБ!