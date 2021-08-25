Ход прокурора - ТОП-10 интересных фактов о новом проекте канала Украина

Эксклюзив 25 августа 2021 19:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Ход прокурора - ТОП-10 интересных фактов о новом проекте канала Украина
Ход прокурора - ТОП-10 интересных фактов о новом проекте канала Украина
пресс-служба

25 августа на канале «Украина» состоялась премьера детектива «Хід прокурора» с ведущим Святославом Пискуном. По случаю выхода нового проекта мы собрали самые интересные факты о его подготовке и съемках.

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1. «Ход прокурора» - первый  на украинском телевидении проект, в котором покажут работу следователей  органов прокуратуры. В центре  детективного сериала - расследование  реальных резонансных убийств, совершенных  на территории Украины с 80-х годов и до сих пор.

2. Большинство уголовных  дел в течение многих лет  оставались под грифом «секретно». Дела, с которых гриф был снят  в связи со сроком давности  или после смерти фигурантов, легли в основу проекта. В первом сезоне будет показано 46 серий.

3. До старта съемок, творческая группа обработала более 120 уголовных дел, чтобы выбрать самые резонансные и самые запутанные. Единственное, что авторы проекта изменили - это имена и фамилии преступников и пострадавших, пытаясь уберечь их семьи от чрезмерного внимания.

4. Впервые в роли ведущего  предстанет бывший Генеральный Прокурор Украины. За 27 лет работы  в Генеральной Прокуратуре Святослав  Пискун лично расследовал часть  дел, которые покажут в сериале.

5. В съемках проекта  были задействованы три режиссерских группы. В общей сложности около 100 человек работало над созданием «Ход прокурора».

6. Работа над первым  сезоном продолжалась год, включая  пересмотр архивов дел и написание  сценариев. На съемки детективного  сериала ушло 5 месяцев.

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7. Все локации, которые появятся в кадре - «живые». Это квартиры, приюты, больницы, промзоны, подвалы, старые здания. Тем они интереснее зрителю, что не вымышлены, а данный проект - это не павильонное кино.

8. От актеров требовалась  особая подготовка: умение владеть  оружием, хорошая физическая форма, ловкость в сценическом бою и понимание действий следователей прокуратуры.

9. Созданию проекта способствовала  общественность прокуроров со  всей Украины - предоставляли все  материалы, необходимые для создания  сценария. Помогали прокуроры всех уровней.

10. Авторы проекта очень  тщательно готовились к старту, поэтому каких-либо трудностей  в процессе съемок удалось  избежать.

Смотрите «Ход прокурора» по будням в 16:00!

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