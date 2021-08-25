Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию от 20.08.2021

25 августа 2021 13:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию от 20.08.2021
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию от 20.08.2021
пресс-служба

20 августа на канале НЛО TV вышла 10 серия сериала Заряженные 2 сезон. 10 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 10 серии сериала Заряженные 2 сезон: Спустя долгое время к Андрею и Оксане из-за границы приезжают родители. Они – актеры, которые уже стали на ноги и теперь решают забрать детей к себе в Канаду. Но, похоже, Глюк и Малая не слишком горят желанием переезда в другую страну. Поэтому вместе с компанией «заряженных» друзей и бабушкой они ищут способы переубедить родителей и остаться дома. О воссоединении семьи, баталиях Мадам с дочерью и креативных способах убеждения – в новой серии!

10 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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