Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию от 20.08.2021
25 августа 2021 13:40
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию от 20.08.2021
пресс-служба
20 августа на канале НЛО TV вышла 10 серия сериала Заряженные 2 сезон. 10 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: Спустя долгое время к Андрею и Оксане из-за границы приезжают родители. Они – актеры, которые уже стали на ноги и теперь решают забрать детей к себе в Канаду. Но, похоже, Глюк и Малая не слишком горят желанием переезда в другую страну. Поэтому вместе с компанией «заряженных» друзей и бабушкой они ищут способы переубедить родителей и остаться дома. О воссоединении семьи, баталиях Мадам с дочерью и креативных способах убеждения – в новой серии!
10 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.