Фильм на выходные – "Навстречу тьме: Действующий режим". Фантазия или реальность?

Любите триллеры и еще не решили, что посмотреть на выходных? Тогда мы вам советуем в 23.00 включить НЛО TV и посмотреть фильм «Навстречу тьме: Действующий режим».

Триллеры как жанр кино уже давно успели завоевать любовь множества зрителей. И если в фильме режиссеру удается продемонстрировать нестандартный подход к сюжету и удержать внимание зрителя, он на верном пути к успеху и положительным отзывам аудитории. Одной из таких кинолент, которая не даст возможности наверняка предугадать развязку, является «Навстречу тьме: Действующий режим». Ее уже завтра, в 23:00, покажет канал НЛО TV

По сюжету, Генри Кэмерон (Бэрри Уотсон) – человек, потерявший память в результате ранения. Из-за этого он оказывается в загадочной психиатрической клинике, где его жизнь превращается в набор плановых событий. Несмотря на то, что физическое состояние Генри со временем улучшается, ретроградная амнезия все равно не отступает: мужчина не понимает, кто он, и какой была его жизнь до больницы. Поэтому с целью вернуть себе память, он соглашается на агрессивное экспериментальное лечение. И вскоре приходит к выводу, что на самом деле он президент Соединенных Штатов Америки и является объектом политического заговора. После этого осознания Генри начинает бороться с окружающими его медиками, чтобы сохранить рассудок и сбежать, дабы вернуться к власти.

Режиссером фильма «Навстречу тьме: Действующий режим» стал Джулиус Рэмзи. Более широкой аудитории он может быть известным пятилетней работой над популярным американским сериалом «Ходячие мертвецы». К слову, еще до начала режиссерской карьеры Джулиус трижды номинировался на премию Primetime Emmy Awards – главную американскую премию в области телевидения – за работу в качестве редактора таких масштабных сериалов как «Шпионка» и «Звёздный крейсер «Галактика».

Работая над фильмом «Навстречу тьме: Действующий режим», Джулиус Рэмзи ставил перед собой цель вовлечь аудиторию в интуитивное и в какой-то мере странное психологическое путешествие. Потому на протяжении всей истории у зрителя возникают противоречивые сомнения относительно того, действительно ли Генри является президентом США, и верны ли утверждения его врачей о том, что он вовсе не правительственный лидер.

Интересно, что Бэрри Уотсон, ключевой актер киноленты, отмечает, что роль Генри стала для него одной из самых сложных в его практике. Потому готовясь к съемочному процессу, он провел серьезную работу по изучению течения амнезии, а также ощущений людей, которые пытаются вернуть свои воспоминания. Это помогло ему проникнуться историей еще больше и понять, какие эмоции он должен продемонстрировать в кадре.

Смотрите фильм «Навстречу тьме: Действующий режим» уже в эту субботу, 28 августа, в 23:00, на канале НЛО TV.