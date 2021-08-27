Фильм на выходные – "Навстречу тьме: Действующий режим". Фантазия или реальность?
Любите триллеры и еще не решили, что посмотреть на выходных? Тогда мы вам советуем в 23.00 включить НЛО TV и посмотреть фильм «Навстречу тьме: Действующий режим».
По сюжету, Генри Кэмерон (Бэрри Уотсон) – человек, потерявший память в результате ранения. Из-за этого он оказывается в загадочной психиатрической клинике, где его жизнь превращается в набор плановых событий. Несмотря на то, что физическое состояние Генри со временем улучшается, ретроградная амнезия все равно не отступает: мужчина не понимает, кто он, и какой была его жизнь до больницы. Поэтому с целью вернуть себе память, он соглашается на агрессивное экспериментальное лечение. И вскоре приходит к выводу, что на самом деле он президент Соединенных Штатов Америки и является объектом политического заговора. После этого осознания Генри начинает бороться с окружающими его медиками, чтобы сохранить рассудок и сбежать, дабы вернуться к власти.
Работая над фильмом «Навстречу тьме: Действующий режим», Джулиус Рэмзи ставил перед собой цель вовлечь аудиторию в интуитивное и в какой-то мере странное психологическое путешествие. Потому на протяжении всей истории у зрителя возникают противоречивые сомнения относительно того, действительно ли Генри является президентом США, и верны ли утверждения его врачей о том, что он вовсе не правительственный лидер.
Смотрите фильм «Навстречу тьме: Действующий режим» уже в эту субботу, 28 августа, в 23:00, на канале НЛО TV.