ТОП-5 фактов о мистической драме "Зеленая миля"
В эту субботу, 28 августа, канал 2+2 покажет мистическую драму «Зеленая миля», в которой Том Хэнкс и Майкл Кларк Дункан успешно сыграли главные роли. Этот фильм признали лучшей экранизацией романа Стивена Кинга.
TV.UA собрал неизвестные факты о легендарном фильме.
1. Режиссер Фрэнк Дарабонт – фанат Стивена Кинга, он прочел почти все произведения автора. За свою карьеру он экранизировал несколько книг Кинга, но «Зеленая миля» принесла ему наибольшую славу. В кинопрокате экранизация собрала 290 миллионов долларов!
3. Кинг часто называет героев своих произведений именами знакомых. Джон Коффи – имя профессора истории из Колледжа Эмерсон.
4. Все охранники в фильме одеты в тюремную униформу. Но в 1935 году такого правила не было.
5. В штате Луизиана электрический стул стал способом казни только в 1941 году. В фильме события происходят в 1935, а в книге – на три года раньше, тогда преступников казнили через повешение. Кстати, на съемочной площадке Стивен Кинг пробовал посидеть на включенном электрическом стуле.
Проведите вечер субботы за просмотром фильма «Зеленая миля» на канале 2+2. Начало показа в 21:25.