ТОП-5 фактов о мистической драме "Зеленая миля"

Эксклюзив 27 августа 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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ТОП-5 фактов о мистической драме
ТОП-5 фактов о мистической драме "Зеленая миля"
пресс-служба

В эту субботу, 28 августа, канал 2+2 покажет мистическую драму «Зеленая миля», в которой Том Хэнкс и Майкл Кларк Дункан успешно сыграли главные роли. Этот фильм признали лучшей экранизацией романа Стивена Кинга.

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Пол Эджкомб работает начальником блока смертников в тюрьме «Холодная гора». За долгие годы своей службы мужчина повидал многое. Однако гигант Джон Коффи, обвиненный в страшном преступлении, стал одним из самых необычных узников блока.

TV.UA собрал неизвестные факты о легендарном фильме.

1. Режиссер Фрэнк Дарабонт – фанат Стивена Кинга, он прочел почти все произведения автора. За свою карьеру он экранизировал несколько книг Кинга, но «Зеленая миля» принесла ему наибольшую славу. В кинопрокате экранизация собрала 290 миллионов долларов!

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2. Джону Траволте изначально предлагали роль надзирателя Пола Эджкомба, но он отказался. Главную роль получил Том Хэнкс.

3. Кинг часто называет героев своих произведений именами знакомых. Джон Коффи – имя профессора истории из Колледжа Эмерсон.

4. Все охранники в фильме одеты в тюремную униформу. Но в 1935 году такого правила не было.

5. В штате Луизиана электрический стул стал способом казни только в 1941 году. В фильме события происходят в 1935, а в книге – на три года раньше, тогда преступников казнили через повешение. Кстати, на съемочной площадке Стивен Кинг пробовал посидеть на включенном электрическом стуле.

Проведите вечер субботы за просмотром фильма «Зеленая миля» на канале 2+2. Начало показа в 21:25.  

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