ТОП-5 фактов о мистической драме "Зеленая миля"

В эту субботу, 28 августа, канал 2+2 покажет мистическую драму «Зеленая миля», в которой Том Хэнкс и Майкл Кларк Дункан успешно сыграли главные роли. Этот фильм признали лучшей экранизацией романа Стивена Кинга.

Пол Эджкомб работает начальником блока смертников в тюрьме «Холодная гора». За долгие годы своей службы мужчина повидал многое. Однако гигант Джон Коффи, обвиненный в страшном преступлении, стал одним из самых необычных узников блока.

TV.UA собрал неизвестные факты о легендарном фильме.

1. Режиссер Фрэнк Дарабонт – фанат Стивена Кинга, он прочел почти все произведения автора. За свою карьеру он экранизировал несколько книг Кинга, но «Зеленая миля» принесла ему наибольшую славу. В кинопрокате экранизация собрала 290 миллионов долларов!

2. Джону Траволте изначально предлагали роль надзирателя Пола Эджкомба, но он отказался. Главную роль получил Том Хэнкс.

3. Кинг часто называет героев своих произведений именами знакомых. Джон Коффи – имя профессора истории из Колледжа Эмерсон.

4. Все охранники в фильме одеты в тюремную униформу. Но в 1935 году такого правила не было.

5. В штате Луизиана электрический стул стал способом казни только в 1941 году. В фильме события происходят в 1935, а в книге – на три года раньше, тогда преступников казнили через повешение. Кстати, на съемочной площадке Стивен Кинг пробовал посидеть на включенном электрическом стуле.

Проведите вечер субботы за просмотром фильма «Зеленая миля» на канале 2+2. Начало показа в 21:25.