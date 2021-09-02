Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 06.09.2021

2 сентября 2021 11:19 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 06.09.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 06.09.2021
пресс-служба

6 сентября в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина». Зрители узнают, получится ли у 30-летней женщины исполнить мечту ее матери и сможет ли семья узнать правду о своем отце.

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После развода родителей Алена Кузнецова попала в интернат для людей с инвалидностью, а потом словно испарилась. Более 15 лет родственники пытались ее найти, но безуспешно. Поиски привели сотрудников программы «Жди меня. Украина» в Киевскую область к ее младшей сестре Виктории. Женщина приехала на программу, чтобы исполнить мечту своей мамы, которая до самой смерти надеялась увидеть старшую дочь.

Зория Дусенко из Беларуси хочет найти своего отца, о котором сохранила теплые воспоминания. Зорие известно, что папа родом из Украины и в детстве часто приезжал к ним домой. Но потом между родителями что-то произошло, и вот уже полвека об отце нет никакой информации. То, что случилось во время съемок программы, стало для всех полной неожиданностью.

Что еще удалось выяснить команде «Жди меня. Украина»?

Напомним, 

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