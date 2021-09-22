Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 27.09.2021

27 сентября в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина». Телезрители увидят удивительные и трогательные повороты жизненных судеб простых людей.

Ангелина Павленко из поселка Барышевка вместе с бабушкой Зоей Николаевной обратилась в программу с просьбой найти своего отца. Гражданин Италии с ливанскими корнями пытался вести бизнес в Украине, но не вышло. Стремительный отъезд за границу оборвал все семейные связи. Но Ангелина верит, что даже спустя 21 год сможет его найти.

Лариса Мирненко из Черкасской области ищет своего двоюродного брата Валерия Орехова. Родная мама мальчика умерла, когда ему не было и 5 лет. Отец вскоре женился на другой женщине, забрал сына и уехал. Сначала в Россию, а потом в Казахстан. Последнее письмо от 8-летнего Валеры пришло в Украину в 1975 году…

Еще одна героиня программы – Валентина Семенюк – никогда не теряла надежду снова встретиться со своей первой любовью. После окончания школы в Крыму она познакомилась с Гаиком Саркисяном из Ленинакана. Их роман длился недолго, но был очень ярким. Гаик сделал предложение 17-летней девушке, но та отказала ему по совету подружек. Прошло больше полувека, но первая любовь все еще жива в сердце Валентины Ивановны. Встретится ли она еще раз со своим возлюбленным?

Жизнь полна неожиданностей. Алла Михеева из Запорожья уже несколько лет ищет биологическую мать, которая оставила ее в роддоме. Почему так произошло, Алла не знает до сих пор. В поисках ответов она пришла на программу «Жди меня. Украина». Результаты теста ДНК удивили даже ведущих.

Напомним,