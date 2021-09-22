Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 27.09.2021

22 сентября 2021 08:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 27.09.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 27.09.2021
пресс-служба

27 сентября в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина». Телезрители увидят удивительные и трогательные повороты жизненных судеб простых людей.

Читайте такжеПозаочі: смотреть онлайн выпуск от 28.04.2021

Ангелина Павленко из поселка Барышевка вместе с бабушкой Зоей Николаевной обратилась в программу с просьбой найти своего отца. Гражданин Италии с ливанскими корнями пытался вести бизнес в Украине, но не вышло. Стремительный отъезд за границу оборвал все семейные связи. Но Ангелина верит, что даже спустя 21 год сможет его найти.

Лариса Мирненко из Черкасской области ищет своего двоюродного брата Валерия Орехова. Родная мама мальчика умерла, когда ему не было и 5 лет. Отец вскоре женился на другой женщине, забрал сына и уехал. Сначала в Россию, а потом в Казахстан. Последнее письмо от 8-летнего Валеры пришло в Украину в 1975 году…

Еще одна героиня программы – Валентина Семенюк – никогда не теряла надежду снова встретиться со своей первой любовью. После окончания школы в Крыму она познакомилась с Гаиком Саркисяном из Ленинакана. Их роман длился недолго, но был очень ярким. Гаик сделал предложение 17-летней девушке, но та отказала ему по совету подружек. Прошло больше полувека, но первая любовь все еще жива в сердце Валентины Ивановны. Встретится ли она еще раз со своим возлюбленным?

Жизнь полна неожиданностей. Алла Михеева из Запорожья уже несколько лет ищет биологическую мать, которая оставила ее в роддоме. Почему так произошло, Алла не знает до сих пор. В поисках ответов она пришла на программу «Жди меня. Украина». Результаты теста ДНК удивили даже ведущих.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Жди меня Жди меня. Украина анонс новый выпуск

Материалы по теме

МастерШеф-11: смогут ли участники создать узнаваемую концепцию ресторана?
Анонсы на ТВ

МастерШеф-11: смогут ли участники создать узнаваемую концепцию ресторана?
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 20.09.2021
Анонсы на ТВ

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 20.09.2021
Позаочі - Елена Ксенофонтова - смотреть онлайн выпуск от 02.10.2021
Телешоу

Позаочі - Елена Ксенофонтова - смотреть онлайн выпуск от 02.10.2021
Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 02.10.2021
Телешоу

Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 02.10.2021

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK