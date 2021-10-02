Любовь без тормозов - стала известна дата премьеры сериала с Антоном Батыревым и Лянкой Грыу

2 октября 2021 12:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Любовь без тормозов - стала известна дата премьеры сериала с Антоном Батыревым и Лянкой Грыу
Любовь без тормозов - стала известна дата премьеры сериала с Антоном Батыревым и Лянкой Грыу
пресс-служба

18 октября на  СТБ состоится премьера 16-серийной мелодрамы «Любовь без тормозов». С понедельника по четверг в 20:15 в слоте «СТБ-сериал» зрители будут следить за остросюжетной историей любви.

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Кира замужем за успешным бизнесменом-красавцем Дмитрием Вишневским, у них прекрасный дом и большие планы на будущее. Они примерная и счастливая супружеская пара. Но эта идиллия – лишь картинка, которая скрывает нелюбовь и тайны в семье бизнесмена. Супруги обманывают друг друга и давно несчастны в этих отношениях, но крепкие брачные узы не позволяют им признаться в том, что их семьи давно нет или никогда не было.

Кире предстоит рассказать мужу, почему и зачем она обманывала его много лет. Она не боится развода, но ее мучает чувство вины и страшит его осуждение за болезненную правду о ней. В это время Дима, решивший навсегда изменить свою жизнь, гонит машину по трассе. Внезапно автомобиль вылетает на встречную полосу, он жмет на тормоза, но они не слушаются…

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Авария становится точкой невозврата не только для Киры и Димы, но и для другой пары – следователя Игоря Бондаря и его жены Риты. Расследование происшествия сведет Игоря и Киру. Пытаясь разобраться, что произошло на самом деле – ДТП или преднамеренное убийство, они вынуждены будут узнать горькую правду о своих близких и раскрыть собственные «скелеты в шкафу». Но это окажется весьма непросто.

«Иногда мы встречаем людей, пускаем их в свою жизнь и сами прорастаем в их жизни, принимая эти отношения за любовь. Но когда понимаем, что ошиблись, боимся себе в этом признаться и не готовы признаться другому человеку, чтобы не обидеть, не ранить. Когда люди перестают быть честными с собой, допускают роковые ошибки и делают несчастными не только себя, но и других. Наши герои обманывали себя, и ложь каждого привела к общей трагедии. Это фильм с глубокой психологической линией персонажей. Им будет нелегко пройти свой путь, осознать и исправить все то, что они натворили. Но без этого пути ни один человек не может обрести любовь. Обещаю, что фильм будет держать в напряжении до последнего кадра. Зритель вначале полюбит главных героев, а потом начнет в них сомневаться. Это тот случай, когда будет постоянно подвешен вопрос: он сейчас говорит правду или обманывает? – рассказывает креативный продюсер Оксана Калитюк. – В таких историях мы говорим о нашей ценности, о нашей силе, о том, на что мы готовы ради любви, и как часто мы боимся ее настоящую, а встретив – пытаемся сбежать. Это история о любви не осуждающей, а объединяющей и на небе, и на земле. Зрители поймут это, просмотрев наш фильм до финала».

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