Любовь без тормозов - стала известна дата премьеры сериала с Антоном Батыревым и Лянкой Грыу

18 октября на СТБ состоится премьера 16-серийной мелодрамы «Любовь без тормозов». С понедельника по четверг в 20:15 в слоте «СТБ-сериал» зрители будут следить за остросюжетной историей любви.

Кира замужем за успешным бизнесменом-красавцем Дмитрием Вишневским, у них прекрасный дом и большие планы на будущее. Они примерная и счастливая супружеская пара. Но эта идиллия – лишь картинка, которая скрывает нелюбовь и тайны в семье бизнесмена. Супруги обманывают друг друга и давно несчастны в этих отношениях, но крепкие брачные узы не позволяют им признаться в том, что их семьи давно нет или никогда не было.

Кире предстоит рассказать мужу, почему и зачем она обманывала его много лет. Она не боится развода, но ее мучает чувство вины и страшит его осуждение за болезненную правду о ней. В это время Дима, решивший навсегда изменить свою жизнь, гонит машину по трассе. Внезапно автомобиль вылетает на встречную полосу, он жмет на тормоза, но они не слушаются…

Авария становится точкой невозврата не только для Киры и Димы, но и для другой пары – следователя Игоря Бондаря и его жены Риты. Расследование происшествия сведет Игоря и Киру. Пытаясь разобраться, что произошло на самом деле – ДТП или преднамеренное убийство, они вынуждены будут узнать горькую правду о своих близких и раскрыть собственные «скелеты в шкафу». Но это окажется весьма непросто.

«Иногда мы встречаем людей, пускаем их в свою жизнь и сами прорастаем в их жизни, принимая эти отношения за любовь. Но когда понимаем, что ошиблись, боимся себе в этом признаться и не готовы признаться другому человеку, чтобы не обидеть, не ранить. Когда люди перестают быть честными с собой, допускают роковые ошибки и делают несчастными не только себя, но и других. Наши герои обманывали себя, и ложь каждого привела к общей трагедии. Это фильм с глубокой психологической линией персонажей. Им будет нелегко пройти свой путь, осознать и исправить все то, что они натворили. Но без этого пути ни один человек не может обрести любовь. Обещаю, что фильм будет держать в напряжении до последнего кадра. Зритель вначале полюбит главных героев, а потом начнет в них сомневаться. Это тот случай, когда будет постоянно подвешен вопрос: он сейчас говорит правду или обманывает? – рассказывает креативный продюсер Оксана Калитюк. – В таких историях мы говорим о нашей ценности, о нашей силе, о том, на что мы готовы ради любви, и как часто мы боимся ее настоящую, а встретив – пытаемся сбежать. Это история о любви не осуждающей, а объединяющей и на небе, и на земле. Зрители поймут это, просмотрев наш фильм до финала».