Україна має талант 2021: фокусник шокировал судей шоу

23 октября на СТБ – премьера «Україна має талант». На сцену выйдет иллюзионист и фокусник Илья Фрунза. Чтобы проверить способности участника, судья Ксения Мишина вызовется добровольцем для одного из фокусов Ильи.

Но произойдет ли магия на сцене Україна має талант 2021

Я верю в магию и верю, что в нашем мире есть то, что не поддается анализу и логическому объяснению. Но это не значит, что людей с экстрасенсорными способностями не существует. И я действительно поверила нашим участникам, что люди могут быть настолько безграничными!, – комментирует судья проекта Ксения Мишина.

До того, как стать фокусником, Илья занимался акробатикой и гимнастикой, учился в цирковом и изучал пантомиму. В студенческие годы парень жил с фокусником – тот постоянно показывал свои фокусы, но никогда не раскрывал секреты их исполнения. Поэтому Илья решил разобраться в этом сам. С 2011 года у него начались гастроли по специальности в Турцию, Китай, Вьетнам и ОАЭ. Но после того, как коллектив мимов, частью которого он был, распался – Игорь начал искать занятие для одного. Так он пришел в сферу фокусов и иллюзии. Сейчас он работает в паре с женой, которая тоже ради любимого изменила сферу своей деятельности.

Я занимаюсь этим 12 лет. И вообще я не люблю проекты с форматом соревнований, но на шоу «Україна має талант» не мог не прийти. Глобально, мечтаю создать свое большое иллюзионное шоу. Поэтому пришел на проект показать себя публике и телезрителям, – прокомментировал Илья.

Удастся ли Илье удивить звездных судей «Україна має талант» своими фокусами? И покажет ли он что-то новое, с чем ранее не сталкивались судьи и зрители? Смотрите премьеру 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ!