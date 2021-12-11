ТОП-5 фактов о фильме "Марсианин" с Мэттом Деймоном

Эксклюзив 11 декабря 2021 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

ТОП-5 фактов о фильме
ТОП-5 фактов о фильме "Марсианин" с Мэттом Деймоном
пресс-служба канала 2+2

Сегодня канал 2+2 порадует зрителем показом фантастической драмы Ридли Скотта «Марсианин».

Читайте такжеОдин за всех: мама-тиран или бабушка хочет нажиться на детях?
«Марсианин» – драма об американском астронавте Марке Уотни, который вынужден остаться на Марсе, выжить и в одиночку вернуться на Землю. Главную роль в фильме сыграл голливудский актер Мэтт Деймон.

ТОП-5 интересных фактов о фильме в подборке от TV.UA:

1. В основу фильма легла одноименная книга американского писателя Энди Вейера. К слову, «Марсианин» – дебютный роман Энди.

ТОП-5 фактов о фильме "Марсианин" с Мэттом Деймоном / пресс-служба канала 2+2

2. Драма «Марсианин» – самая успешная в финансовом плане работа Ридли Скотта. В мировом прокате фильм собрал свыше 600 млн долларов. Также картина получила семь номинаций на премию «Оскар».

Читайте такжеМастерШеф-11: Кто покинет проект за шаг до кителя?
3. Во время подготовки съемочная группа посетила Космический центр имени Линдона Джонсона, Лабораторию реактивного движения, консультировалась с сотрудниками NASA и космического агентства, а также побывала на полигоне, где испытывают марсоходы.

4. Одна из самых сложных сцен – эпизод с пылевой бурей. Его снимали три дня в павильоне. Бурю имитировали при помощи мощных вентиляторов, которые создавали поток воздуха со скоростью свыше 100 км/ч. Актеры, в частности Джессика Честейн, играли в тяжелых скафандрах, под ураганным ветром с пылью. «Это было крещение огнем!» – так актриса вспоминает эти съемки.

ТОП-5 фактов о фильме "Марсианин" с Мэттом Деймоном / пресс-служба канала 2+2

5. По сюжету главный герой в конце пребывания на Марсе сильно худеет, но из-за жесткого графика Мэтт Деймон не смог сбросить вес. Поэтому вместо него в финальных сценах играет дублер. Более того, в заключительных кадрах спасения Марка Уотни всех ведущих актеров заменяли дублеры.

Смотрите фантастическую драму «Марсианин» в субботу в 21:00 на канале 2+2.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Мэтт Дэймон 2+2 что посмотреть на ТВ в выходные Марсианин интересные факты эксклюзив что смотреть на ТВ что посмотреть Что смотреть по ТВ драма факты

Материалы по теме

Кино на вечер: "Идеальный незнакомец", или как далеко вы способны зайти?
Анонсы на ТВ

Кино на вечер: "Идеальный незнакомец", или как далеко вы способны зайти?Эксклюзив
На Интере – премьера комедии "Клуб холостяков"
Анонсы на ТВ

На Интере – премьера комедии "Клуб холостяков"
Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом: как пара разделит опеку над детьми
Новости

Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом: как пара разделит опеку над детьми
Гороскоп на 12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных

Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных
Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует повышенное давление

Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует повышенное давление
Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство

Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство
Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021

Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK