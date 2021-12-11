ТОП-5 фактов о фильме "Марсианин" с Мэттом Деймоном
Сегодня канал 2+2 порадует зрителем показом фантастической драмы Ридли Скотта «Марсианин».
ТОП-5 интересных фактов о фильме в подборке от TV.UA:
1. В основу фильма легла одноименная книга американского писателя Энди Вейера. К слову, «Марсианин» – дебютный роман Энди.
2. Драма «Марсианин» – самая успешная в финансовом плане работа Ридли Скотта. В мировом прокате фильм собрал свыше 600 млн долларов. Также картина получила семь номинаций на премию «Оскар».
4. Одна из самых сложных сцен – эпизод с пылевой бурей. Его снимали три дня в павильоне. Бурю имитировали при помощи мощных вентиляторов, которые создавали поток воздуха со скоростью свыше 100 км/ч. Актеры, в частности Джессика Честейн, играли в тяжелых скафандрах, под ураганным ветром с пылью. «Это было крещение огнем!» – так актриса вспоминает эти съемки.
5. По сюжету главный герой в конце пребывания на Марсе сильно худеет, но из-за жесткого графика Мэтт Деймон не смог сбросить вес. Поэтому вместо него в финальных сценах играет дублер. Более того, в заключительных кадрах спасения Марка Уотни всех ведущих актеров заменяли дублеры.
Смотрите фантастическую драму «Марсианин» в субботу в 21:00 на канале 2+2.