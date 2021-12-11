ТОП-5 фактов о фильме "Марсианин" с Мэттом Деймоном

ТОП-5 фактов о фильме "Марсианин" с Мэттом Деймоном

Сегодня канал 2+2 порадует зрителем показом фантастической драмы Ридли Скотта «Марсианин».

«Марсианин» – драма об американском астронавте Марке Уотни, который вынужден остаться на Марсе, выжить и в одиночку вернуться на Землю. Главную роль в фильме сыграл голливудский актер Мэтт Деймон

ТОП-5 интересных фактов о фильме в подборке от TV.UA:

1. В основу фильма легла одноименная книга американского писателя Энди Вейера. К слову, «Марсианин» – дебютный роман Энди.

ТОП-5 фактов о фильме "Марсианин" с Мэттом Деймоном / пресс-служба канала 2+2

2. Драма «Марсианин» – самая успешная в финансовом плане работа Ридли Скотта. В мировом прокате фильм собрал свыше 600 млн долларов. Также картина получила семь номинаций на премию «Оскар».

3. Во время подготовки съемочная группа посетила Космический центр имени Линдона Джонсона, Лабораторию реактивного движения, консультировалась с сотрудниками NASA и космического агентства, а также побывала на полигоне, где испытывают марсоходы.

4. Одна из самых сложных сцен – эпизод с пылевой бурей. Его снимали три дня в павильоне. Бурю имитировали при помощи мощных вентиляторов, которые создавали поток воздуха со скоростью свыше 100 км/ч. Актеры, в частности Джессика Честейн, играли в тяжелых скафандрах, под ураганным ветром с пылью. «Это было крещение огнем!» – так актриса вспоминает эти съемки.

ТОП-5 фактов о фильме "Марсианин" с Мэттом Деймоном / пресс-служба канала 2+2

5. По сюжету главный герой в конце пребывания на Марсе сильно худеет, но из-за жесткого графика Мэтт Деймон не смог сбросить вес. Поэтому вместо него в финальных сценах играет дублер. Более того, в заключительных кадрах спасения Марка Уотни всех ведущих актеров заменяли дублеры.

Смотрите фантастическую драму «Марсианин» в субботу в 21:00 на канале 2+2.