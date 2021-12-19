Кино на вечер: "Джонни Инглиш 3.0" – во всем виноваты красивые женщины

Выбрать фильм для приятного вечера и расслабления – задача не из легких. Но всегда существует беспроигрышный вариант, который подойдет для просмотра в любой компании и точно поднимет настроение.

Это – классная комедия с харизматичными актерами в главной роли. И если в фильмах о Джеймсе Бонде приходится переживать и даже плакать, то серия историй о Джонни Инглише всегда вызывает хохот. Так что в это воскресенье в 21:00 можно смело включать НЛО TV и смотреть продолжение саги о горе-спецагенте «Джонни Инглиш 3.0».

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Итак, спецагент в отставке Джонни Инглиш (Роуэн Аткинсон) спокойно работает школьным учителем и только вспоминает былые приключения. Правда, подпольно обучает своих подопечных шпионажу. Как вдруг выясняется, что Британии снова нужна его помощь – после мощной кибер-атаки раскрываются личности всех действующих агентов под прикрытием в MI7. Джонни Инглиш оказывается последней надеждой Секретной службы. Инглиш с головой окунается в работу, чтобы найти главного хакера, но новое задание даётся ему непросто. Джонни приходится обучаться современным технологиям, чтобы удачно выполнить миссию. И агент готов на всё ради успеха – ползать на карачках, сжигать ресторан, выбрасывать гида из автобуса дабл-деккера, драться на французских батонах и даже соблазнять красотку Офелию (Ольга Куриленко).

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Фильм «Джонни Инглиш 3.0» 2018 года режиссёра Дэвида Керра – отличное продолжение истории о неуклюжем агенте спецслужб, который удивительным образом каждый раз спасает свою страну. Понятный легкий юмор, совершенно уникальная актёрская игра Роуэна Аткинсона просто не дают шансов не улыбнуться. А скорее, смеяться от души, глядя на то, как Джонни Инглиш преодолевает препятствия. Особое внимание привлекает роковая красотка Ольга Куриленко, которая играет шпионку Офелию. И, как обычно, становится виновницей многих проблем, вскружив голову агенту Инглишу.

Динамичная музыка, прекрасная актёрская игра и очень смешной сценарий – такой коктейль понравился бы даже Джеймсу Бонду.

Смотрите в воскресенье, 19 декабря, в 21:00 на НЛО TV

Интересные факты о фильме:

• Роуэн Аткинсон для съемок снова использовал свой собственный автомобиль – классический Aston Martin V8 Vantage. Аткинсон купил машину всего за полгода до начала съемок и держал ее в уме для съемок этого фильма.

• Это первый фильм-трилогия Роуэна Аткинсона.

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• Бен Миллер повторил свою роль Бафа из «Агента Джонни Инглиш» (2003). Он не появился в фильме «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» (2011), так как его сцену вырезали.

• Роль второго плана дамы Эммы Томпсон держалась в секрете во время съемок. Впервые о ее появлении стало известно в трейлере.

• Чарльз Дэнс, сэр Майкл Гэмбон и Эдвард Фокс сыграли трех старых агентов. Дэнс, Гэмбон и Фокс связаны с кинофраншизой о Джеймсе Бонде. Сэр Майкл Гэмбон был приглашен на пробы, чтобы заменить Джорджа Лэзенби в роли Джеймса Бонда в фильме «Бриллианты навсегда» (1971), но отказался от предложения. Чарльз Дэнс сыграл Клауса в фильме «Только для твоих глаз» (1981) и рассматривался на роль Джеймса Бонда, но отказался от прослушивания. Он сыграл создателя Джеймса Бонда Яна Флеминга в фильме «Золотой глаз» (1989). Наконец, Эдвард Фокс сыграл М в фильме «Никогда не говори «никогда» (1983), в котором также снимался Роуэн Аткинсон (в своем дебюте в кино) в роли Найджела Смолл-Фосетта.

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• Ходят слухи, что это последний фильм о Джонни Инглише и что Роуэн Аткинсон сыграл эту роль в последний раз спустя пятнадцать лет.

• Это единственный фильм о Джонни Инглише, в котором нет дополнительного контента во время финальных титров.

• Во время сцены на танцполе Джонни Инглиш (Роуэн Аткинсон) исполняет фирменное танцевальное движение мистера Бина.

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• Ольга Куриленко известна по роли в фильме о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» (2008). В нём Ольга Куриленко сыграла Камиллу Монтес, мстительную бывшую оперативницу секретной службы Боливии, которая объединяется с Джеймсом Бондом, чтобы уничтожить коррумпированного эколога Доминика Грина. Он помогает свергнутому военному диктатору генералу Медрано свергнуть правительство Боливии. Против Медрано Камилла имеет зуб после того, как генерал убил ее семью.

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• Когда Баф запускает портативный компьютер, на нем появляется компьютерный код (написанный на языке C), принадлежащий простому генератору случайных чисел. Примечательно, что в него включен заголовочный файл conio.h, который обеспечивает консольный ввод/вывод на компьютерах под управлением MS-DOS. Это показывает, что производители были осведомлены о том, какой программный код подходит для винтажного, зеленоватого ЭЛТ-монитора.

• Главная музыкальная тема фильма, написанная Говардом Гудоллом, основана на теме, использованной в серии рекламных роликов Barclaycard, показанных в Великобритании в начале 1990-х годов, в которых Роуэн Аткинсон играл неумелого шпиона по имени Ричард Лэтэм (и впоследствии послуживших вдохновением для Джонни Инглиша). Музыку к этим рекламным роликам также написал Говард Гудолл. В связи с этим возникает давняя теория фанатов, что Джонни Инглиш, Ричард Лэтэм и Найджел Шорт-Фоусетт на самом деле один и тот же человек, шпионящий в трех образах на разных этапах своей карьеры в разведке.