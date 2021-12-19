Кино на вечер: "Джонни Инглиш 3.0" – во всем виноваты красивые женщины
Выбрать фильм для приятного вечера и расслабления – задача не из легких. Но всегда существует беспроигрышный вариант, который подойдет для просмотра в любой компании и точно поднимет настроение.
Итак, спецагент в отставке Джонни Инглиш (Роуэн Аткинсон) спокойно работает школьным учителем и только вспоминает былые приключения. Правда, подпольно обучает своих подопечных шпионажу. Как вдруг выясняется, что Британии снова нужна его помощь – после мощной кибер-атаки раскрываются личности всех действующих агентов под прикрытием в MI7. Джонни Инглиш оказывается последней надеждой Секретной службы. Инглиш с головой окунается в работу, чтобы найти главного хакера, но новое задание даётся ему непросто. Джонни приходится обучаться современным технологиям, чтобы удачно выполнить миссию. И агент готов на всё ради успеха – ползать на карачках, сжигать ресторан, выбрасывать гида из автобуса дабл-деккера, драться на французских батонах и даже соблазнять красотку Офелию (Ольга Куриленко).
Динамичная музыка, прекрасная актёрская игра и очень смешной сценарий – такой коктейль понравился бы даже Джеймсу Бонду.
Смотрите в воскресенье, 19 декабря, в 21:00 на НЛО TV
Интересные факты о фильме:
• Роуэн Аткинсон для съемок снова использовал свой собственный автомобиль – классический Aston Martin V8 Vantage. Аткинсон купил машину всего за полгода до начала съемок и держал ее в уме для съемок этого фильма.
• Это первый фильм-трилогия Роуэна Аткинсона.
• Роль второго плана дамы Эммы Томпсон держалась в секрете во время съемок. Впервые о ее появлении стало известно в трейлере.
• Чарльз Дэнс, сэр Майкл Гэмбон и Эдвард Фокс сыграли трех старых агентов. Дэнс, Гэмбон и Фокс связаны с кинофраншизой о Джеймсе Бонде. Сэр Майкл Гэмбон был приглашен на пробы, чтобы заменить Джорджа Лэзенби в роли Джеймса Бонда в фильме «Бриллианты навсегда» (1971), но отказался от предложения. Чарльз Дэнс сыграл Клауса в фильме «Только для твоих глаз» (1981) и рассматривался на роль Джеймса Бонда, но отказался от прослушивания. Он сыграл создателя Джеймса Бонда Яна Флеминга в фильме «Золотой глаз» (1989). Наконец, Эдвард Фокс сыграл М в фильме «Никогда не говори «никогда» (1983), в котором также снимался Роуэн Аткинсон (в своем дебюте в кино) в роли Найджела Смолл-Фосетта.
• Ходят слухи, что это последний фильм о Джонни Инглише и что Роуэн Аткинсон сыграл эту роль в последний раз спустя пятнадцать лет.
• Это единственный фильм о Джонни Инглише, в котором нет дополнительного контента во время финальных титров.
• Во время сцены на танцполе Джонни Инглиш (Роуэн Аткинсон) исполняет фирменное танцевальное движение мистера Бина.
• Ольга Куриленко известна по роли в фильме о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» (2008). В нём Ольга Куриленко сыграла Камиллу Монтес, мстительную бывшую оперативницу секретной службы Боливии, которая объединяется с Джеймсом Бондом, чтобы уничтожить коррумпированного эколога Доминика Грина. Он помогает свергнутому военному диктатору генералу Медрано свергнуть правительство Боливии. Против Медрано Камилла имеет зуб после того, как генерал убил ее семью.
• Главная музыкальная тема фильма, написанная Говардом Гудоллом, основана на теме, использованной в серии рекламных роликов Barclaycard, показанных в Великобритании в начале 1990-х годов, в которых Роуэн Аткинсон играл неумелого шпиона по имени Ричард Лэтэм (и впоследствии послуживших вдохновением для Джонни Инглиша). Музыку к этим рекламным роликам также написал Говард Гудолл. В связи с этим возникает давняя теория фанатов, что Джонни Инглиш, Ричард Лэтэм и Найджел Шорт-Фоусетт на самом деле один и тот же человек, шпионящий в трех образах на разных этапах своей карьеры в разведке.