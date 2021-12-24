Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.

«Готовим вместе» новогоднее меню

Телеканал «Интер» предлагает своим телезрителям окунуться в праздничную атмосферу и подготовиться к Новому году заранее. С 26 по 31 декабря в эфире канала – специальные выпуски проектов, любимые кинофильмы и яркое новогоднее шоу с участием звезд.

Новый год на «Интере»: спецвыпуски программ, полезные советы, любимые фильмы и праздничный концерт / пресс-служба канала Интер

Подготовка к Новому 2022 году на «Интере» начнется уже в воскресенье, 26 декабря, в 09:00 с составления новогоднего меню вместе с ведущими кулинарного проекта «Готовим вместе». В праздничном выпуске программы Андрей Дромов и Андрей Доманский поделятся рецептами блюд, которые сделают новогодний стол ярким, красочным и оригинальным, а также порадуют любого гурмана.

«Другая жизнь» в рождественском Берне

Новый год на «Интере»: спецвыпуски программ, полезные советы, любимые фильмы и праздничный концерт / пресс-служба канала Интер

Праздничную эстафету 26 декабря в 10:00 подхватит программа «Другая жизнь». Ее ведущая Жанна Бадоева накануне Нового года отправится в швейцарский город Берн. К Рождеству местные жители по-особенному украшают город. Рождественские ярмарки в Швейцарии – это отдельный вид искусства. Их планирование начинается за полгода до праздников, ведь все должно соответствовать заданному стандарту. Здесь даже есть специальная государственная организация, которая отвечает за ярмарки! В праздничные дни не только туристы, но и местные жители ходят на рождественские рынки почти каждый день. Что же такого особенного в этих ярмарках? Как отмечают Рождество и Новый год в швейцарских семьях? И кто такой Шмуцли – самый лучший друг и постоянный спутник Санта-Клауса в Швейцарии? Узнаете из новогоднего выпуска «Другой жизни»!

Праздничный выпуск «Касается каждого»

Новый год на «Интере»: спецвыпуски программ, полезные советы, любимые фильмы и праздничный концерт / пресс-служба канала Интер

Праздничное «Утро с Интером»

В четверг,на телеканале «Интер» выйдет специальный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «2021-й. Фото на память». Накануне Нового года в студии проекта прозвучат истории людей, разделивших свои печали и радости со всей страной. Уходящий год принес участникам программы немало хорошего. Люди находили в себе невероятные силы для борьбы. Открывали новые таланты. А еще – влюблялись и прощали друг друга. О чем мечтают герои самых ярких программ уходящего года и какие воспоминания заберут с собой в новый, 2022-й?

Новый год на «Интере»: спецвыпуски программ, полезные советы, любимые фильмы и праздничный концерт / пресс-служба канала Интер

В пятницу, 31 декабря, Новый год на «Интере» начнется с самого утра – в 07:00 – с праздничного выпуска программы «Утро с Интером». Сюжеты программы будут посвящены самым интересным и важным событиям 2021-го в Украине и мире, главным спортивным достижениям и главным героям года. Также журналисты расскажут о том, как празднуют Новый год в Украине и в других странах, как на торжествах сказывается карантин. Поделятся советами, как правильно встретить год Тигра, чтобы все складывалось удачно. О характере и привычках символа года расскажет дрессировщик, который… жил в клетке с настоящими тиграми! Известный ди-джей поможет составить плейлист для хорошего настроения на всю новогоднюю ночь. А прима-балерина Екатерина Кухар поделится оригинальным рецептом для праздничного стола. Кроме того, в эфире – новогодние сюрпризы, звездные секреты и море позитива.

Новогодняя «Полезная программа»

Новый год на «Интере»: спецвыпуски программ, полезные советы, любимые фильмы и праздничный концерт / пресс-служба канала Интер

Читайте такжеНовогоднее меню 2022: универсальный салат с сыром и чесноком на «Интере» выйдет новогодний выпуск «Полезной программы». Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут, как правильно, вкусно и красиво встретить 2022-й год. Чем задобрить Голубого Водяного Тигра? Как сделать эффектную прическу и блестящий макияж для главной ночи года? Какими блюдами порадовать себя за праздничным столом и как пережить 1 января без переедания и похмелья? В новогоднем выпуске зрителей ждет много полезных советов, подарков и хорошего настроения. В праздничной студии соберутся звездные гости: певицы Анна Добрыднева и Мята, телеведущие Жанна Тихонова и Андрей Данилевич, стилист Виктор Задворный, шеф-повар Алик Мкртчян и диетолог Екатерина Кондратюк. Не обойдется без Деда Мороза – эту роль примерит на себя маэстро Владимир Гришко.

Новогодние фильмы и любимые комедии

Новый год на «Интере»: спецвыпуски программ, полезные советы, любимые фильмы и праздничный концерт / пресс-служба канала Интер

Весь день 31 декабря поддерживать праздничное настроение зрителей будут любимые кинофильмы и добрые комедии: в 11:00 на «Интере» выйдет фильм-сказка «Двенадцать месяцев»; в 13:40 – «Морозко»; в 15:20 – музыкальный фильм «Карнавальная ночь»; в 16:50 – «Вечера на хуторе близ Диканьки»; в 18:10 – комедия «Бриллиантовая рука»; а в 20:30 – «Иван Васильевич меняет профессию».

Концерт «Ждем весны в Новый год на Интере»

Новый год на «Интере»: спецвыпуски программ, полезные советы, любимые фильмы и праздничный концерт / пресс-служба канала Интер

31 декабря в 22:15 на «Интере» – главное событие новогодней ночи: большой праздничный концерт «Ждем весны в Новый год на Интере». Всем нам хочется, чтобы поскорее наступил Новый год, ведь в нем будет новая жизнь, новая надежда и, конечно же, новая весна! В новогоднюю ночь телезрителей «Интера» ждет встреча с любимыми исполнителями, яркие концертные постановки, любимые песни, неожиданные дуэты и другие сюрпризы от звезд. На одной сцене соберутся самые популярные украинские артисты, они будут петь, танцевать, веселиться и… вместе мечтать о ранней и теплой весне. Среди участников праздника – Ирина Билык, Олег Винник, Наталья Могилевская, Monatik, Loboda, Ани Лорак, Макс Барских, Оля Полякова, Злата Огневич, Alekseev, Надежда Мейхер, Виталий Козловский, Kadnay, Виктор Павлик, Дима Коляденко, Светлана Тарабарова, группа Open kid's и другие звезды. Они будут радовать зрителей не только своими лучшими песнями, но и произведениями из репертуара коллег и даже мировыми хитами. А ведущие концерта – Анастасия Даугуле, Андрей Данилевич и Андрей Доманский – расскажут зрителям о необычных новогодних традициях в разных странах, о том, как отмечают этот праздник наши звезды и другие любопытные факты про Новый год.

Празднуйте вместе с «Интером»! Встречайте Новый год ярко, зарядитесь позитивом и хорошим настроением на весь 2022-й! С наступающим!