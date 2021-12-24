Папаньки 4 сезон - дата премьеры на СТБ

24 декабря 2021 13:24 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Папаньки 4 сезон - дата премьеры на СТБ
Папаньки 4 сезон - дата премьеры на СТБ
пресс-служба канала СТБ

С 10 января СТБ покажет первые три сезона сериала «Папаньки». С понедельника по четверг в 20:15 зрители снова проживут самые яркие моменты вместе с полюбившимися героями. А уже 31 января – премьера 4-го сезона.

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Четверка закадычных друзей, живущих в одном дворе, продолжит бурные и активные обсуждения своей жизни: общие интересы, семья и воспитание детей. Но порой папаньки сами забывают о том, что они взрослые. А что, как не это, позволяет зрителям узнавать в них самих себя?

В 4 сезоне сериала «Папанек» персонаж Егора Крутоголова вновь берется покорять просторы бизнеса. Он строит свой отель. Продолжится и линия соседства Егора и Бориса Ивановича. Но теперь уже не дома, а в отеле, где Борис Иванович будет работать. Тем временем Женя Малышев столкнется с далеко не детскими проблемами. Его дочери исполняется 18 лет, а значит, запретить ей что-либо он уже не в силах. Но что же ждет свободолюбивого Сашу? В продолжении истории он окажется совсем не готовым к семейной жизни. Не менее волнующий вопрос: на ком же женился Саша в конце 3 сезона?

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Создатели сериала интригуют, что Вика по-настоящему уйдет из дома и будет жить у своего парня. Также на передний план выйдет Ольга Николаевна, которую играет Виктория Булитко. По многочисленным просьбам зрителей создатели сериала таки выводят ее на уровень главных героев.

Смотрите с 10 января в эфире СТБ с понедельника по четверг в 20:15 первые три сезона сериала «Папаньки». А уже с 31 января — премьеру 4 сезона!

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