В четверг, 6 января, в 15:40 телеканал «Интер» покажет премьеру американской мелодрамы «Рождество на льду». Накануне премьеры – несколько фактов о новом рождественском фильме.

1. Этот фильм о том, что счастье – в простых мелочах, а накануне Рождества возможны любые чудеса.

Главная героиня Кортни Беннет, в прошлом – подающая большие надежды фигуристка, которая из-за травмы покинула спорт, сейчас занимается тем, что бесплатно учит детей кататься на городском катке. Но каток спонсируется мэрией, однажды мэр решает, что содержание этой открытой площадки невыгодно городу, и решает ее закрыть. Более того, происходит это накануне Рождества, а это значит, что не будет традиционного рождественского карнавала, который Кортни ежегодно к празднику организовывает на катке для небогатых горожан. Когда у девушки от отчаяния опускаются руки, судьба

сводит ее с бывшим хоккеистом Ноа, дочь которого занимается в ее классе по фигурному катанию. Смогут ли они вдвоем спасти городской каток, провести рождественский карнавал и подарить людям настоящий праздник? Смотрите на «Интере»!

Рождество на льду: ТОП-5 фактов о новом рождественском фильме / пресс-служба канала Интер

2. Главные роли в «Рождестве на льду» сыграли молодые но уже успешные актеры – Эбигейл Клейн и Райан Купер.

Эбигейл известна по своей работе в таких сериалах как «Касл», «C.S.I. Место преступления», «До смерти красива», «Реанимация». Правда, несмотря на серьезный актерский опыт, главную роль девушка сыграла впервые. «Когда я прочитала сценарий «Рождества на льду», то подумала: «Это именно тот фильм, который я хотела бы посмотреть сама!»», – признается актриса.

А Райана Купера зрители могли видеть в таких картинах как «Приманка», «Голубая кровь», «События прошедшей недели с Джоном Оливером» и даже в нашумевшем продолжении «Секса в большом городе» – сериале «И просто так…».

Рождество на льду: ТОП-5 фактов о новом рождественском фильме / пресс-служба канала Интер

3. Режиссером выступил Джон Стимпсон, который славится своими рождественскими фильмами. На его счету такие картины как «Рождественское мороженое», «Звезды сошлись под Рождество», «Рождество сестер Марч», «Рождественский поцелуй», «Рождество на Кейп-Коде». То есть, праздничная атмосфера и зимняя магия в кадре вам точно обеспечена! В этом Джон Стимпсон – профессионал! К тому же, в «Рождестве на льду» он также выступил в качестве сценариста.

Рождество на льду: ТОП-5 фактов о новом рождественском фильме / пресс-служба канала Интер

4. Главная героиня – талантливая фигуристка. Поэтому зрителей ждет много красивых па на льду. Вжиться в роль фигуристки Эбигейл Клейн помог прошлый профессиональный танцевальный опыт. Правда, в сложных кадрах, где много трюков, прыжков и поворотов, вместо актрисы катался дублер.

Рождество на льду: ТОП-5 фактов о новом рождественском фильме / пресс-служба канала Интер

5. Снимали фильм «Рождество на льду» в городе Вустер (Массачусетс, США). А каток, на котором проходили съемки, в реальной жизни называется «Овал» и он на 4000 квадратных футов больше, чем знаменитый каток на Рокфеллер-Плаза в Нью-Йорке.

Рождество на льду: ТОП-5 фактов о новом рождественском фильме / пресс-служба канала Интер

Смотрите премьеру мелодрамы «Рождество на льду» накануне Рождества – в четверг, 6 января, в 15:40 на телеканале «Интер».