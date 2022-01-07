В субботу, 8 января, в 18:50 телеканал 2+2 покажет научно-фантастический приключенческий фильм режиссера Трэвиса Найта «Бамблби».

Бамблби» – первый проект франшизы «Трансформеры» студии Paramount. Главные роли исполнили Хейли Стейнфелд, Джон Сина и Грейси Дзинни.

Приземлившись на Землю, трансформер Бамблби попадает под прицел военных и получает множество повреждений. Он прячется на свалке в небольшом калифорнийском городке, приняв форму автомобиля Volkswagen Beetle («Жук»). Там его со временем находит Чарли Ватсон. После знакомства с роботом жизнь девушки переворачивается с ног на голову.

Бамблби: ТОП-5 интересных фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

ТОП-5 фактов о фильме

1. «Бамблби» – дебютный проект режиссера Трэвиса Найта в полнометражном игровом кино. Ранее Найт создал фантазийный анимационный мультфильм «Кубо. Легенда о самурае». Он стал единственным мультфильмом, номинированным на «Оскар» за визуальные эффекты.

2. События фильма происходят в 1987 году. Дату выбрали намеренно – именно в этот год презентовали один из первых мультсериалов серии «Трансформеры: Повелители».

Бамблби: ТОП-5 интересных фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

3. «Бамблби» и популярный сериал «13 причин почему» снимали параллельно в одной студии. Сцены со взрывами и перестрелками для фильма снимали так громко, что команде Netflix приходилось постоянно прерывать работу, чтобы не испортить запись звука для своих серий.

4. Бюджет «Бамблби» – около 128 миллионов долларов. Это один из самых дешевых фильмов франшизы.

5. Главная актриса картины Хейли Стайнфелд записала песню, посвященную фильму.

Бамблби: ТОП-5 интересных фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

Смотрите фильм «Бамблби» на канале 2+2 в субботу, 08 января, в 18:50.