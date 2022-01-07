Бамблби: ТОП-5 интересных фактов о фильме
В субботу, 8 января, в 18:50 телеканал 2+2 покажет научно-фантастический приключенческий фильм режиссера Трэвиса Найта «Бамблби».
Приземлившись на Землю, трансформер Бамблби попадает под прицел военных и получает множество повреждений. Он прячется на свалке в небольшом калифорнийском городке, приняв форму автомобиля Volkswagen Beetle («Жук»). Там его со временем находит Чарли Ватсон. После знакомства с роботом жизнь девушки переворачивается с ног на голову.
ТОП-5 фактов о фильме
2. События фильма происходят в 1987 году. Дату выбрали намеренно – именно в этот год презентовали один из первых мультсериалов серии «Трансформеры: Повелители».
3. «Бамблби» и популярный сериал «13 причин почему» снимали параллельно в одной студии. Сцены со взрывами и перестрелками для фильма снимали так громко, что команде Netflix приходилось постоянно прерывать работу, чтобы не испортить запись звука для своих серий.
4. Бюджет «Бамблби» – около 128 миллионов долларов. Это один из самых дешевых фильмов франшизы.
5. Главная актриса картины Хейли Стайнфелд записала песню, посвященную фильму.
Смотрите фильм «Бамблби» на канале 2+2 в субботу, 08 января, в 18:50.