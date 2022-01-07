Джейсон Борн: ТОП-5 фактов о фильме

Эксклюзив 7 января 2022 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Джейсон Борн: ТОП-5 фактов о фильме
Джейсон Борн: ТОП-5 фактов о фильме
пресс-служба канала 2+2

В это воскресенье на телеканале 2+2 покажут остросюжетный боевик «Джейсон Борн», режиссером которого стал Пол Гринграсс.

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«Джейсон Борн» – пятый фильм серии «Борн», он является продолжением фильмов «Идентификация Борна», «Превосходство Борна», «Ультиматум Борна» и «Эволюция Борна».

В центре сюжета – Джейсон Борн, бывший агент ЦРУ. Борн живет в глуши Балканского полуострова и подрабатывает, участвуя в нелегальных боях. Он пытается забыть свое прошлое, которое не дает ему покоя. Его давняя знакомая сообщает важную информацию: немедленно вылетев в Афины, Борн сможет выяснить секретные обстоятельства гибели его отца, но на полпути к разгадке он понимает, что оказался в ловушке…

Джейсон Борн: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

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Главные роли в фильме исполнили голливудские актеры: Мэтт Деймон, Алисия Викандер, Томми Ли Джонс, Венсан Кассель.

ТОП-5 фактов о фильме:

1. Перед съемками фильма Мэтт Деймон проводил в спортзале по 3-4 часа ежедневно, а также придерживался строгой диеты. Актер хотел быть в идеальной физической форме к началу съемочного процесса.

2. Актрисе Алисии Викандер одновременно предложили сыграть Хэзер Ли и главную роль в картине «Кредо убийцы». Викандер отдала предпочтение «Борну», потому что является давней поклонницей франшизы.

Джейсон Борн: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

3. Название фильма объявили в тот же день, когда вышел первый тизер «Джейсон Борн».

4. Изначально фильм планировали назвать «Возрождение Борна». Однако, в 2016 году на большие экраны выходи две другие картины с аналогичным названием: «День независимости: Возрождение» и «Механика: Возрождение». В конце концов продюсеры решили выбрать вариант «Джейсон Борн».

Джейсон Борн: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

5. Некоторые сцены должны были снимать в Афинах. Но из-за огромных налогов и сложной бюрократической системы в Греции, продюсерам пришлось отказаться от затеи. В итоге, эти кадры снимали на одном из самых больших Канарских островов – Тенерифе. 

Смотрите фильм «Джейсон Борн» на канале 2+2 в воскресенье, 09 января, в 21:00.

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