«Україна майбутнього. Переграти агресора»: як знімали проєкт каналу 2+2

ТОП-5 фактів про документальний спецпроєкт «Україна майбутнього. Переграти агресора» на каналі 2+2.

6 березня о 16:00 на телеканалі 2+2 відбудеться прем’єра документального проєктупро досвід країн, які незважаючи на війни й постійні напади з боку сусідніх держав, розбудовуються, дивують світ інноваціями та є прикладом для України.

TV.UA зібрав головні факти про прем’єру!

Фільм знімали в чотирьох країнах – Ізраїлі, Кувейті, Південній Кореї та Німеччині. Саме про ці держави піде мова у проєкті. Вони знаходяться на різних континентах, в різних кліматичних зонах, їхні мешканці мають різну ментальність, але всі вони пережили спустошливі війни, після яких оговталися і перевершили навіть самих себе під час відбудови.

Ведучим та автором сценарію став Руслан Шаріпов, який також є ведучим загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

Знімальна команда побувала на закритих для більшості локаціях. Наприклад, в Латруні (Ізраїль). Після проголошення Незалежності Ізраїлю в 1948 році Латрун став ареною запеклих боїв ізраїльтян з арабами. Це був стратегічний пункт на перехресті доріг, що з’єднують Тель-Авів з Єрусалимом. Коли бої за цей клаптик землі закінчилися, він так нікому і не дістався, перебуваючи у статусі «нічийної землі» цілих 18 років. Якщо поглянути на гугл-карту, то ця територія досі позначена як «нічийна земля», затиснута між Державою Ізраїль та арабською Палестиною.

Крім того, ведучий Руслан Шаріпов побував в демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю.

«В Південній Кореї нам вдалося відвідати обсерваторію в демілітаризованій зоні, звідки дуже добре видно, що відбувається у сусідній Північній Кореї. Стояв лютий мороз. Через мінусову температуру в мене до крові потріскалися руки, але коли я глянув у бінокль, то був спантеличений побаченим. Мешканці одного північнокорейського поселення з’їжджалися на велосипедах до якоїсь будівлі і збиралися перед нею. Там не було жодної автівки! Можна собі лише уявити, як воно – їхати на велосипеді в такий лютий мороз. У росіян вже розпочалася істерика через черговий пакет санкцій, який забороняє ввезення в країну смартфонів дорожче 300 доларів і до того ж великого переліку побутової техніки. Якщо вони й далі будуть такими пасивними, а путінський режим збережеться там надовго, то моя їм порада – нехай вже зараз починають запасатися велосипедами», – коментує Шаріпов.

Найризикованішими були зйомки в Південній Кореї. В Сеулі через знімальну групу поліція зупинила рух потягів на гілці метро. Як виявилося, зйомка в місцевій підземці заборонена. Однак після профілактичної бесіди команду відпустили.

Як Ізраїль прийшов до розробки «залізного куполу», чому ведучого Руслана Шаріпова здивувало ставлення молоді Кувейту до Іраку, що таке «корейська хвиля», як після другої світової війни Німеччина вирішувала питання реінтеграції східних територій та чому тут інколи лунає сигнал повітряної тривоги, – дізнавайтеся у документальному проєкті «Україна майбутнього. Переграти агресора» вже у понеділок на каналі 2+2.