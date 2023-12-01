На каналі «2+2» – прем’єра чотирисерійного серіалу «Окуповані»

8 грудня о 18:30 телеканал «2+2» покаже нову чотирисерійну воєнну драму «Окуповані» про незламність і стійкість українців, які перебуваючи на тимчасово окупованих територіях продовжують чинити опір.

За сюжетом під час наступу російських військ головний герой Роман відвозить екскохану Юлю та її сина за місто до батьків. Проте вже за лічені години селище, яке здавалося більш безпечним місцем, опиняється в оточенні росіян. Місцеві фактично стають заручниками окупантів – без зв’язку та продовольства, під постійною загрозою відправитися на «підвал» за найменшу непокору. Та незважаючи на щоденну небезпеку, невизначеність і страх, Роман разом з групою сміливців організовують партизанський рух: виводять з ладу російську техніку, вчиняють диверсії, збирають інформацію для ЗСУ, під обстрілами рятують і допомагають селянам. Кожен з них розуміє, що єдиний шлях до перемоги й звільнення – боротьба.

У головних ролях: Юрій Феліпенко, Анастасія Капінус, Роман Ясіновський, Михайло Пулянський, Андрій Поліщук, Анастасія Назарова, Олександр Ігнатуша, Тетяна Юрікова, Андрій Макарченко та ін.

На створення серіалу «Окуповані» авторів наштовхнули численні вражаючі історії спротиву українців у тимчасово окупованих містах України. Зокрема, розповідь телеведучого та актора Геннадія Попенка, який у перші дні повномасштабної війни разом з родиною опинився в оточеному російською армією Іванкові, що на Київщині.

Одразу після звільнення Іванкова я став викладати історії з окупації у Фейсбук, писати про наш побут, про людей, котрі попри все боролися, вражали своєю незламністю. Як виявилося пізніше, мої відверті розповіді надихнули продюсерів 2+2 на створення цієї драми. Деякі герої моїх дописів навіть стали прототипами екранних персонажів, – розповів Геннадій Попенко. – Проте це не документальний фільм. Усе-таки герої серіалу – збірний образ українців, які, перебуваючи в окупації у різних містах України, на свій страх і ризик чинили й досі чинять опір загарбникам.

У червні 2022 року Попенко склав присягу та вступив до лав ЗСУ. Попри це актор продовжує активно волонтерити. Крім того, влітку цього року Геннадій мав можливість зіграти одну з ролей у серіалі «Окуповані».

Роль, яку я граю, дуже важлива для окупованих людей. Мій герой – командир підрозділу з позивним «Скіф», який першим заходить у звільнене місто. Це символічно для мене. Бо я досі пам’ятаю крик «Наші!», що ми почули від сусідів 1 квітня 2022 року. Вибігаєш з будинку й бачиш першого розвідника, кидаєшся на нього, готовий цілувати його і підкидати на руках. На той момент для тебе це ледве не найцінніша людина у світі. Це той, хто закінчує усі твої страждання, повертає надію, яка була втрачена на час окупації, приносить тобі Україну і нове життя.

Зйомки воєнної драми «Окуповані» проходили у Києві та Київській області. Так, будинок, в якому за сценарієм герої переживають окупацію, був частково понівечений російськими військовими у лютому-березні 2022 року. Він розташований у Гостомелі та на початку вторгнення став укриттям для місцевих.

Виробництвом драми на замовлення телеканалу «2+2» займався «1+1 Production.Originals». Генеральні продюсери: Сергій Кизима, Акім Галімов. Продюсери: Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Володимир Москалець. Режисер: Павло Тупік. Сценарист: Андрій Кокотюха.