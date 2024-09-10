«Будиночок на щастя» 6 сезон: нове кохання Макса, «косяки» Васі та свіжі фразочки від Любані

«Будиночок на щастя» 6 сезон: нове кохання Макса, «косяки» Васі та свіжі фразочки від Любані

Режисер улюбленого комедійного серіалу «Будиночок на щастя» розповів деталі сюжету, а виконавиця однієї з головних ролей Віталіна Біблів – як готується до зйомок.

П’ятий сезон комедійного серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» був абсолютним лідером теледивлення. Чи потрібні ще причини, аби прийняти рішення про створення продовження історії? Глядачу подобається – команда працює. Тож уже сьогодні, 10 вересня, стартували зйомки шостого сезону, який можна буде побачити в ефірі Нового каналу навесні 2025 року.

До речі, розпочали з нової креативної традиції: куштування квашених помідорів з трилітрової банки.

Ох, деякі серіали стільки не живуть, а ми лише розминаємося, – з усмішкою коментує режисер «Будиночка на щастя» Сергій Атрощенко. – Почнемо з головного! У п'ятому сезоні був любовний трикутник, а в шостому у Макса зʼявиться ще одна пасія. Через нову кохану чоловік навіть думатиме покинути Сеньківку... Також у першій серії відкриється дитячий садочок, про який заявили наприкінці попереднього сезону. Менший син Васі та Люби Тарасик піде в цей дитсадок, А Вася стане головою батьківського комітету. Любі ж доведеться виправляти всі «косяки» чоловіка. Все як завжди. Але точно з гумором і добром! Ми дуже стараємося зробити цей сезон не менш потужним за попередні. Можливо, він взагалі буде найкращим!

Будиночка на щастя 6 сезон: нове кохання Макса, «косяки» Васі та свіжі фразочки від Любані / Пресслужба Нового каналу

З особливим трепетом про старт зйомок нового сезону говорить виконавиця однієї з головних ролей.

Як дитина чекає Санта-Клауса чи будь-яке інше свято, де дарують подарунки, так я чекаю «Будиночка на щастя». Весь рік мрію повернутися на знімальний майданчик та зустрітися з улюбленою командою, – з усмішкою ділиться Віталіна Біблів. – Читала сценарій нового сезону й відчувала, ніби зустрілася зі старими друзями. Буде багато неочікуваних поворотів: то Вася щось вчверить, як завжди, то Макс вскочить у халепу (сміється). Як готуюся до зйомок? Збираю нові фрази для Любані. Їх вже ого-го скільки є! Також перебираю яскраві шкарпетки, які колекціоную з усіх зйомок. Обов'язково переглядаю попередні серії. Зрозуміло, Любаня й так завжди живе в мені, але на період між зйомками йде у відпустку. І от перед створенням нового сезону я її помаленьку з санаторію вивожу та налаштовую на дивовижний атракціон із назвою «Будиночок на щастя».

Будиночка на щастя 6 сезон: нове кохання Макса, «косяки» Васі та свіжі фразочки від Любані / Пресслужба Нового каналу

У шостому сезоні «Будиночка на щастя» поряд із Віталіною Біблів побачите, як завжди, Назара Задніпровського, Костю Войтенка, Дашу Петрожицьку, Наталку Денисенко, Ярослава Федорчука, Марію Стопник та багатьох інших.

Будиночка на щастя 6 сезон: нове кохання Макса, «косяки» Васі та свіжі фразочки від Любані / Пресслужба Нового каналу

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