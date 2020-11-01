Первые ласточки: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 19.11.2019)
1 ноября 2020 18:45
Александр Кива
Первые ласточки: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 19.11.2019)
Смотрите онлайн 1 серию молодежного триллера Первые ласточки (Новый канал).
Смотрите в 1 серии сериала Первые ласточки
: 1 сентября в обычной школе, ученики обсуждают каникулы, а учителя суетятся за кулисами, готовясь к торжественной части. На сцене – гордость школы, Полина Дудка: любимица учителей и… главный раздражитель местной красотки Леры. Атмосфера накаляется, когда вместо праздничного видео с лучшими выпускниками на проекторе появляется ролик «Золотой SEX фонд школы»…
Первую серию сериала Первые ласточки смотрите прямо сейчас - онлайн на нашем сайте TV.UA.
Премьера в эфире Нового канала – 19 ноября в 22:00. Не пропустите!