Слепая: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 26.02.2020)
26 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 серию мистического сериала Слепая.
28-летняя переводчица Таня уже 10 лет живет в гражданском браке со своим бывшим одногруппником Олегом. Она мечтает выйти за него и родить детей, но Олег не спешит с предложением. Таня решила узнать у бабы Любы, не теряет ли она свое время? Что же говорило о настоящем отношении Олега к Тане – девушке поведала слепая провидица.
5 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.