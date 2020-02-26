Слепая: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 26.02.2020)

26 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 5 серии сериала Слепая:

28-летняя переводчица Таня уже 10 лет живет в гражданском браке со своим бывшим одногруппником Олегом. Она мечтает выйти за него и родить детей, но Олег не спешит с предложением. Таня решила узнать у бабы Любы, не теряет ли она свое время? Что же говорило о настоящем отношении Олега к Тане – девушке поведала слепая провидица.

5 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.