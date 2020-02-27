Слепая: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 27.02.2020)

27 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 7 серии сериала Слепая:

Яна с Эдуардом уже полгода были вместе. Но недавно у мужчины начались проблемы с сердцем. Тщательное медицинское обследование не выявило никаких заболеваний. Яна очень волновалась за своего любимого, поэтому решила обратиться к бабе Любе за помощью. Провидица сразу сказала, что жизнь парня под угрозой из-за приворота. Но Яна так сильно влюблена в Эдика, что не хотела делать отворот. Но бабушка предупредила ее, что так она никогда не обретет счастье, а Эдуарда ждет неминуемая смерть…

7 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.