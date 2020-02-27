Слепая: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 27.02.2020)

27 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 8 серии сериала Слепая:

Всю ночь Елена слышала, как воет ее умершая собака. Она понимала, что это плохой знак, поэтому решила приехать к провидице бабе Любе, чтобы она объяснила, что означает появление Вести. Слепая рассказала девушке, что собака предостерегает ее об опасности. Но какой поступок Лены поставил под угрозу жизнь ее возлюбленного, и кого хотел защитить дух Весты?

8 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.