Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 03.03.2020)

3 марта 2020 19:45 Александр Кива
Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 03.03.2020)
Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 03.03.2020)

3 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию украинского сериала Спіймата Кайдаша.

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Смотрите в 3 серии сериала Спіймати Кайдаша:

Не успела Мотря выйти замуж, как в сериале Спіймати Кайдаша 3 серии от 03.03.2020 хитрая свекровь загрузила ее работой. Заставляет девушку вставать еще до рассвета, кормить скот, готовить на всю семью еще и в доме убирать. А сама жалуется на мнимые боли в печени и костях. Но даже то, что невестка покорно выполняет, Маруся критикует на все село. В любой удобный момент женщина жалуется, что Мотря неприветливая, ленивая и ничего не умеет толком сделать.

Омелько чувствует, что в его собственной хате ему не осталось места. Женщины воюют, а сын не может поделить с ним прибыль от СТО. Герой сериала СТБ Спіймати Кайдаша все чаще заглядывает на дно чарки и упивается до такого состояния, что ему начинает видиться всякая чертовщина.

Нет в хате места и Лаврину. Поэтому когда ему неожиданно предлагают работу в городе, парень решает уехать без предупреждения. А тем временем в Семигорах наступает Рождество. Смотрите онлайн Спіймати Кайдаша серию 3 и узнайте, принесет ли праздник хотя бы недолгий мир в семью героев.

3 серию сериала Спіймати Кайдаша смотрите в 20:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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