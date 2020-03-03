Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 03.03.2020)

3 марта 2020 20:45 Александр Кива
Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 03.03.2020)
Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 03.03.2020)

3 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию украинского сериала Спіймата Кайдаша.

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Смотрите в 4 серии сериала Спіймати Кайдаша:

В сериале Спіймати Кайдаша 4 серии от 03.03.2020 ссоры и конфликты обрели некое русло. Мотря пошла работать бухгалтером в сельскую администрацию. А Кайдашиха снова вернулась к хозяйским делам. Пока невестки нет дома, она чувствует себя настолько свободно, что лазит по ее шкафам, меряет Мотрину одежду и пересчитывает ее деньги. Омелька так напугали галлюцинации, что он пошел лечить алкоголизм к бабе Параске. А знахарка стала приучивать героя Спіймати Кайдаша ходить в церковь.

Лаврин же пропадает на заработках, но приезжает домой каждые выходные. И раз за разом заходит к соседке Тане, которая родила девочку. Парень жалеет ее и помогает: покупает продукты и подгузники, чинит поломки в доме. Даже размышляет, не жениться ли – так хотя бы один Кайдашенко сделает доброе дело. Но неожиданно снова встречает Мелашку и даже не узнает ее. Теперь все мысли Лаврина только о ней… Смотрите онлайн Спіймати Кайдаша серию 4 и узнайте, как изменится жизнь скандальной семейки из-за влюбленности младшего сына.

4 серию сериала Спіймати Кайдаша смотрите в 21:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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