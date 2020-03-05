Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.03.2020)

5 марта 2020 20:45 Александр Кива
Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.03.2020)
Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.03.2020)

6 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию украинского сериала Спіймата Кайдаша.

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Смотрите в 6 серии сериала Спіймати Кайдаша:

Бурный роман Карпа и Мотри в сериале Спіймати Кайдаша 2 серия от 02.03.2020 длится уже целое лето. Хитрая девушка грозится уехать в Богуслав, и Кайдашенко, долго не думая, делает ей предложение. Семья невесты вовсе не рада такой новости, ведь Карп грубый, часто встревает в драку, не то, что единственный сын головы Артем, готовый носить их дочку на руках. Против свадьбы и сами Кайдаши, ведь не хотят терпеть в доме норовистую невестку. Споры возникают вокруг того, где праздновать свадьбу, что подавать на стол и у кого будут жить молодые. Смогут ли сваты договориться? Смотрите во 2 серии Спіймати Кайдаша.

Пока одни милуются – другие страдают. Соседка Таня никак не может забыть Карпа, даже обращается к знахарке бабе Параске, чтобы та дала ей траву снять венец безбрачия. Девушка пытается понять, чем же она хуже Мотри или чем могла бы быть лучше? Лаврин стает невольным свидетелем ее страданий, пытается поддержать соседку и узнает ее тайну, которая подталкивает его на ссору с братом.

Не может пережить приближающуюся свадьбу и сам Артем. В сериале СТБ Спіймати Кайдаша серии 2 он начинает пить, не просыхая, и планирует сорвать торжество Карпа и Мотри. Но и здесь на пути встает случай: в нетрезвом виде парень врезается в дерево на мотоцикле. Выживет ли Артем? И пройдет ли свадьба без инцидентов?

6 серию сериала Спіймати Кайдаша смотрите в 21:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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