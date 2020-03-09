Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 09.03.2020)

9 марта 2020 20:30 Александр Кива
Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 09.03.2020)
Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 09.03.2020)

9 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию украинского сериала Спіймата Кайдаша.

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Смотрите в 8 серии сериала Спіймати Кайдаша:

В 8 серии Спіймати Кайдаша наступает 1 апреля – день рождения Маруси Кайдашихи. Хозяйка начала готовиться за целых 3 дня до праздника. Зарезала курицу, приготовила много мясных блюд и салатов, накрыла стол и начала ждать. Но вся дружная семья благополучно забыла о ее дне рождения. Чтобы исправится, Лаврин с Мелашкой решают подарить матери подарок – чайный сервиз Мотри, который оказался под рукой. Сойдет ли им с рук эта выходка? Смотрите в сериале Спіймати Кайдаша 8 серии от 09.03.2020.

Омелько продолжает спиваться. За бутылку водки готов отдать часы и даже стать на колени перед продавщицей в магазине. Постоянное опьянение доводит старика до того, что он снова начинает видеть чертовщину и даже теряет речь! Семье приходится вести его в город, чтобы обратиться к профильным врачам. Но они разводят руками… Как уживутся в Богуславе свекровь и горячая невестка? И сможет ли Омелько восстановиться?

8 серию сериала Спіймати Кайдаша смотрите в 21:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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