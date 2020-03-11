Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 11.03.2020)

11 марта 2020 19:45 Александр Кива
Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 11.03.2020)
Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 11.03.2020)

11 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию украинского сериала Спіймата Кайдаша.

Читайте такжеСпіймати Кайдаша: Мишина, Боржемская, Кондратюк высказались о новом сериале СТБ
Смотрите в 11 серии сериала Спіймати Кайдаша:

В сериале Спіймати Кайдаша 11 серии от 11.03.2020 мы встречаем героев спустя год после побега Мелашки в столицу. Теперь свекры стараются говорить с ней помягче, меньше загружают работой, а Лаврин и совсем сдувает пылинки с жены. Но этот мир слишком хрупок и может разрушиться в любой момент. Ведь на телефон девушки продолжают приходить сообщения от Саши из Донецка. Он по-прежнему добивается ее. А героиня Спіймати Кайдаша без стеснения признается Тане и Свете, что разлюбила мужа.

Нет спокойствия и Омельку. После Киева он снова начал пить. Водка влияет на него настолько, что мужчина падает в обмороки, бредит, путает прошлое с настоящим. Он снова решает закодироваться: на этот раз в Богуславе. Смотрите онлайн Спіймати Кайдаша серию 11 и узнайте, поможет ли Омельку лечение. Или он снова вернется к бутылке?

11 серию сериала Спіймати Кайдаша смотрите в 21:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы Спіймати Кайдаша

Материалы по теме

Нюхач 4 сезон: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
Сериалы

Нюхач 4 сезон: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
Отречение: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
Сериалы

Отречение: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 12.03.2020)
Сериалы

Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 12.03.2020)
Мышеловка для кота: смотреть онлайн 11-12 серии (эфир от 11.03.2020)
Сериалы

Мышеловка для кота: смотреть онлайн 11-12 серии (эфир от 11.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK