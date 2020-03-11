Спіймати Кайдаша: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 11.03.2020)

11 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию украинского сериала Спіймата Кайдаша.

Смотрите в 11 серии сериала Спіймати Кайдаша

В сериале Спіймати Кайдаша 11 серии от 11.03.2020 мы встречаем героев спустя год после побега Мелашки в столицу. Теперь свекры стараются говорить с ней помягче, меньше загружают работой, а Лаврин и совсем сдувает пылинки с жены. Но этот мир слишком хрупок и может разрушиться в любой момент. Ведь на телефон девушки продолжают приходить сообщения от Саши из Донецка. Он по-прежнему добивается ее. А героиня Спіймати Кайдаша без стеснения признается Тане и Свете, что разлюбила мужа.

Нет спокойствия и Омельку. После Киева он снова начал пить. Водка влияет на него настолько, что мужчина падает в обмороки, бредит, путает прошлое с настоящим. Он снова решает закодироваться: на этот раз в Богуславе. Смотрите онлайн Спіймати Кайдаша серию 11 и узнайте, поможет ли Омельку лечение. Или он снова вернется к бутылке?

11 серию сериала Спіймати Кайдаша смотрите в 21:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.