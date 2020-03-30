Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

30 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию сериала Ничто не случается дважды 2 сезон.

Смотрите в 1 серии сериала Ничто не случается дважды 2 сезон:

Маша Богданова продолжает искать свою дочь

Маша Богданова уже семь лет не знает, что случилось с ее дочерью Катей. Вадим Огнев, ее бывший муж, выкрал ребенка из родильного дома, и с тех пор о местоположении девочки ничего не известно. Единственная информация, которая есть у главной героини сериала Ничто не случается дважды 2020, – Вадим и Катя возможно живут в Южной Америке. Об этом ей стало известно от парня Аллы Алекса, который сфотографировал Вадима и Катюшу в Бразилии. Теперь это фото висит в квартире Маши Богдановой – и это все, что есть у девушки от ее прошлого…

В 1 серии мелодрамы Ничто не случается дважды 2 сезон Алла наконец-то приезжает на родину и первым делом едет в гости к Маше Богдановой. Алла теперь известная и успешная модель и прилетела домой для участия в благотворительном проекте. Она пытается уговорить Машу больше не думать о Вадиме и Кате, но девушка все еще верит, что найдет своего ребенка.

Тайна прошлого будет раскрыта в сериале Ничто не случается дважды 2 сезон

Для нового проекта Алле нужно найти свои детские фото, поэтому Маша и Алла отправятся в дом покойной Ирины Сергеевны. Женщина, которая в прошлом была любовницей Вадима Огнева, воспитала двух девушек как своих родных дочерей. Маша и Алла вспомнят свое детство и найдут старые снимки, которые окунут их в ностальгию. Но среди пожелтевших фотокарточек Маша Богданова найдет то, что перевернет весь ее мир – письмо, в котором Ирина Сергеевна расскажет всю правду о смерти Машиных родителей.

Что на самом деле случилось 27 лет назад в квартире Богдановых? Где сейчас Вадим Огнев с маленькой Катей? И любит ли до сих своего бывшего мужа Маша?

1 серию 2 сезона сериала Ничто не случается дважды смотрите в 20:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.