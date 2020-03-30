Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

30 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию сериала Ничто неслучается дважды 2 сезон.

Смотрите в 1 серии сериала Ничто не случается дважды 2 сезон:

Двойник Юры Потехина получит задание ограбить профессора

Герман Пиковый, который накануне вышел из тюрьмы, где отсидел за кражу статуэтки, отправляется к своему подельнику, чтобы получить свою долю за преступление. Герман сообщает ему, что хочет теперь насладиться свободной жизнью. Но подельник предлагает ему новое, очень легкое и прибыльное дело – нужно украсть дорогую картину из дома профессора Потехина Викентия Сергеевича, а на ее место повесить копию. Но Герман Пиковый еще не знает, что выглядит в точности так же, как и погибший сын профессора Юра. Совпадение это или роковая встреча? Это вы узнаете в мелодраме Ничто не случается дважды 2020.

Маша хочет выяснить, знал ли Боря тайну его матери

Маша Богданова пытается прийти в себя после того, как узнала, что Ирина Сергеевна убила ее родителей. Она не может поверить, что женщина, которая растила ее как свою дочь, могла скрывать все эти годы такую тайну. Но самое главное – знал ли об этом убийстве Боря, муж Маши и сын Ирины Сергеевны? Во 2 серии мелодрамы Ничто не случается дважды девушка отправится за разъяснениями к своему супругу. Какой будет реакция Бориса? Действительно ли он был в курсе коварного поступка Ирины?

Какое событие снова свяжет судьбы Вадима и Маши?

В доме Огнева, точнее сеньора Фуэга, продолжается празднование его Дня рождения. В гости к его дочке Кате заходит ее учительница танцев Филомена, и она явно симпатизирует Вадиму. Но похоже грустному и закрытому Огневу вовсе не до романа с яркой девушкой. Похоже, Вадим все еще не может забыть Машу…

Но и Мария никак не может выкинуть из головы бывшего супруга. Она решает записать видео, в котором на нескольких языках просит людей написать ей, если они видели Огнева. И Вадим, который никогда не переставал следить за Машей в социальных сетях, находит это обращение. Чем это обернется для каждого из героев?

2 серию 2 сезона сериала Ничто не случается дважды смотрите в 21:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.