Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 31.03.2020)

31 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию сериала Ничто неслучается дважды 2 сезон.

Смотрите в 3 серии сериала Ничто не случается дважды 2 сезон:

Маша Богданова первым делом решает выяснить происхождение таинственной куклы, которую подарила Алла ее дочке Ирочке. Маша уверена, что игрушка попала в руки ее ребенка не просто так.

Викентий Петрович Потехин внезапно встретит в университете незнакомца, который очень похож на его покойного сына. И это накануне годовщины смерти Юры! Мужчина почувствует себя настолько плохо, что попросит бывшую жену Жанну приехать к нему. Но в сериале Ничто не случается дважды 2020 позже вечером в их дом вломится неизвестный… Викентию Петровичу и Жанне придется встретиться лицом к лицу со своим прошлым.

3 серию 2 сезона сериала Ничто не случается дважды смотрите в 20:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.