Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 01.04.2020)

1 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию сериала Ничто неслучается дважды 2 сезон.

Смотрите в 6 серии сериала Ничто не случается дважды 2 сезон:

Маша Богданова наконец-то прибывает на остров Робинзон-Крузо. Именно это место было обозначено на глобусе, присланном Огневым с последней куклой. И Маша надеется – она найдет здесь Вадима и свою дочь. Удастся ли ей встретить Огнева? Смотрите в сериале Ничто не случается дважды 2 сезон 6 серия от 01.04.2020.

Аглая проснется в объятиях своего нового возлюбленного Никиты, бывшего мужа Ирины Сергеевны. И, кажется, женщина впервые счастлива за очень долгое время… Но внезапный телефонный звонок разрушит ее романтическое утро – у ее сына Глеба обнаружили лейкоз. И теперь ему нужна пересадка костного мозга от ближайшего родственника. На какой отчаянный шаг пойдет Аглая Калинина, чтобы спасти своего ребенка?

6 серию 2 сезона сериала Ничто не случается дважды смотрите в 21:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.