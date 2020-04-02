Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 02.04.2020)

2 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию сериала Ничто неслучается дважды 2 сезон.

Смотрите в 7 серии сериала Ничто не случается дважды 2 сезон:

Катя Огнева найдет потайную дверь в кабинете отца, а за ней – подвал, в котором он удерживает Машу Богданову. Девочка тут же потребует объяснений от Вадима, и ему придется рассказать, кто такая Маша на самом деле.

В сериале Ничто не случается дважды 2020 Римас встретится в тюрьме со своей матерью Раисой, после чего девушка пойдет на немыслимое – она предложит Зейне сделку. Если она поможет вытащить Раису из тюрьмы, Римас отдаст ей дом Азиза.

А Глебу Стержакову впервые придется познакомиться со своим дядей Германом… Чем закончится эта встреча?

7 серию 2 сезона сериала Ничто не случается дважды смотрите в 20:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.