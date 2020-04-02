Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

2 апреля 2020 20:45 Александр Кива
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

2 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию сериала Ничто неслучается дважды 2 сезон.

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Смотрите в 8 серии сериала Ничто не случается дважды 2 сезон:

Утром Вадим приходит в спальню Маши и сообщает, что собирается в город по делам. Маша начинает ревновать Огнева, ведь думает, что у него роман с Филоменой. Но главный герой сериала Ничто не случается дважды 2020 напоминает ей о надписях на их обручальных кольцах: «ты – моя жизнь»…

И пока Вадима нет дома, Маша пытается изо всех сил наладить общение с дочкой Катей, но девочка не слишком настроена впускать в свое сердце новоиспеченную маму. И в конце концов просит ее уехать к своей другой семье. Маша уже готова сдаться и исчезнуть из жизни Кати, как неожиданное появление Бориса меняет весь ход событий.

Какой же будет финал у этой истории?

8 серию 2 сезона сериала Ничто не случается дважды смотрите в 21:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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