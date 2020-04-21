Акушерка: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 21.04.2020)

21 апреля на канале СТБ вышла 3 серия сериала Акушерка.

Татьяна не может перестать думать о смерти Ирины

Смотрите в 3 серии сериала Акушерка

В мелодраме Акушерка 3 серия от 21.04.2020 Татьяне становится тяжело работать – она не может забыть о той ночи, когда умерла Ирина Никифорова. Она настолько обеспокоена этой ситуацией, что начинает перечитывать собственную историю болезни. У Татьяны тоже синдром Бругада, как и у жены Никифорова, но благодаря коллеге Александру Васильевичу ей удалось родить Катюшу.

В сериале Акушерка 2020 к Татьяне приходит охранник Дмитрий, но застает в доме лишь ее мужа Игоря. Он просит мужчину дать ему номер Татьяны, так как хочет ей помочь. Дмитрий – один из свидетелей того, что главная героиня не убивала Ирину, а лишь пыталась ей помочь. И теперь он хочет сделать все для того, чтобы защитить смелую женщину от судебных разбирательств.

Никифоров обсуждает с партнерами вопросы по земле возле роддома, которую он хочет использовать для собственного бизнеса. Единственное препятствие на пути к его цели – главный врач Татьяна Скворцова, и теперь Никифорову нужно сделать все, чтобы посадить женщину за якобы убийство своей жены.

3 серию сериала Акушерка смотрите в 20:15-22:00 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.