Акушерка: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 21.04.2020)

21 апреля на канале СТБ вышла 4 серия сериала Акушерка.

Игорь начинает изменять Татьяне с ее подругой

Смотрите в 4 серии сериала Акушерка

В сериале Акушерка 4 серия от 21.04.2020 в доме Скворцовых царит напряженная обстановка: Игорю надоели разговоры о проблемах Татьяны на работе, и он начинает срываться на свою жену.

Знахарка, которая первой принимала роды у Ирины Никифоровой, пришла в отделение полиции к следователю Михаилу. Женщина уверяет, что Ирина была жива во время кесарева сечения и даже громко стонала. Однако следователь не знает, что люди Никифорова вынудили знахарку дать ложные показания…

Татьяна продолжает искать доказательства тому, что у Ирины был синдром Бругада в сериале Акушерка 2020. К сожалению, после смерти нельзя диагностировать это заболевание, поэтому доказать, что Ирина была нездорова, – практически невозможно. Но Татьяна верит, что сможет восстановить справедливость и вернуть себе кресло главного врача.

4 серию сериала Акушерка смотрите в 20:15-22:00 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.