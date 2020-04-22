Акушерка: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 22.04.2020)
22 апреля на канале СТБ вышла 6 серия сериала Акушерка.
У Кати Скворцовой сотрясение мозга после аварии, устроенной ее одноклассниками, а ее парень Вадим выжил лишь благодаря оперативным действиям девушки. Татьяна и Игорь приходят навестить дочь, и она вынуждает родителей рассказать об истинных причинах их развода.
На втором судебном заседании в сериале Акушерка 2020 Татьяна начинает подозревать, что подруга Алла подставила ее в расследовании. А также узнает, что огромный залог внес вовсе не ее муж Игорь, а охранник и свидетель Дмитрий Григорьев. Зачем он это сделал, и откуда у Дмитрия такие деньги? И удастся ли ему защитить Татьяну от людей Никифорова?
6 серию сериала Акушерка смотрите в 20:15-22:00 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.