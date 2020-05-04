Предвзятое отношение: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 04.04.2020)

4 мая 2020 20:15 Александр Кива
Предвзятое отношение: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 04.04.2020)
Предвзятое отношение: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 04.04.2020)

4 мая на СТБ зрители увидели 1 серию сериала Предвзятое отношение

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Смотрите в 1 серии сериала Предвзятое отношение

 В 1 серии главная героиня Наталья Горенко работает капитаном в патрульной полиции, хотя когда-то была старшим следователем. Она разведена с мужем, который завел новую семью и ничего не хочет слышать о бывшей, и небогато живет с матерью-пенсионеркой. Наталье скоро исполниться 45, но поздравлять ее некому… В день рождения не собирается звонить ей и собственный сын. Он ненавидит родителей за мнимое предвзятое отношение, за то, что не «отмазали» его от тюрьмы.

Илья долго был проблемным ребенком. В школе его не раз ловили на торговле наркотиками, но отпускали, делая услугу Наталье. В итоге мальчик вырос с полным ощущением, что его никогда не накажут. Последней каплей для его матери стал выпускной, где Илья убил человека в пылу драки. Она преподала сыну урок, который стоил женщине семьи и собственного счастья. В сериале Предвзятое отношение серии 1 капитан полиции Горенко искупает вину, несправедливо навязанную ей сыном.

В жизнь разбитой семьи вмешивается политика

Через 3 месяца в стране пройдут президентские выборы. Пост главы государства очень надеется получить премьер-министр. С телеэкранов он вовсю продвигает семейные ценности. А тем временем в угнанном автомобиле ведомства находят труп неизвестного убитого. Степан, бывший муж главной героини, лучший судмедэксперт в городе, поэтому именно ему поручают тайное вскрытие. Но в морге выясняется, что он хорошо знает жертву – ведь это его сын.

1 серию сериала Предвзятое отношение смотрите в 20:15 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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