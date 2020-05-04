Предвзятое отношение: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 04.04.2020)

4 мая на СТБ зрители увидели 1 серию сериала Предвзятое отношение

Смотрите во 2 серии сериала Предвзятое отношение

В сериале Предвзятое отношение серии 2 от 04.05.2020 Наталья и ее бывший муж Степан впервые за много лет заговорили возле тела сына. Степан, несмотря на горе, сам провел вскрытие и узнал, что Илью убили ударом в висок тяжелым тупым предметом. Горенко поклялась себе и экс-супругу, что найдет убийцу, чего бы ей это не стоило.

Но женщина и не думала, что столкнется с сопротивлением со стороны коллег. Оказывается, дела об убийстве так и не завели, информацию о найденном теле убрали из официальных протоколов, а автомобиль тщательно отмыли и изменили номера. Руководитель внутренней службы безопасности Кабинета Министров Геннадий Левада выдвигает Наталье условие: она сможет расследовать гибель сына, сможет стать старшим следователем по этому делу, собрать собственную команду и даже получить любые доступы, какие потребует, но при условии, что делу никогда не дадут официальный ход и огласку. По документам Горенко будет расследовать угон. Смотрите Предвзятое отношение 2 серию и узнайте, что ответит на это героиня, всегда остававшаяся честным копом.

А пока в городе все еще не спокойно. Здесь продолжают пропадать люди, которые так или иначе связаны со злосчастным автомобилем. Один из элитных борделей обнаруживает исчезновение «сотрудницы», которая была знакома с убитым Ильей. Но это лишь одно исчезновение из целой серии пропавших куртизанок. Где сейчас девушки? И как они связаны с героями детектива Татьяны Гнедаш Предвзятое отношение 2020?

2 серию сериала Предвзятое отношение смотрите в 20:15 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua