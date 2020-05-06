Предвзятое отношение: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 06.05.2020)

6 мая 2020 21:20 Александр Кива
Предвзятое отношение: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 06.05.2020)
Предвзятое отношение: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 06.05.2020)

6 мая на СТБ зрители увидели 6 серию сериала Предвзятое отношение

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Смотрите в 6 серии сериала Предвзятое отношение

Дело об убийстве Ильи закрывают

В сериале Предвзятое отношение серии 6 от 06.05.2020 дело об убийстве 11 девушек и Ильи Феофанова закрывают. Всю вину полиция повесила на Руслана Чибиса и раструбила об этом в СМИ. Не согласна с версией следствия только одна Горенко. Она настаивает на том, что в деле осталось много вопросов без ответа.

Премьер-министр Пустовойт предлагает Наталье высокий пост заместителя министра внутренних дел, якобы за отвагу героини сериала Предвзятое отношение во время поимки серийного маньяка. Горенко понимает, что ее пытаются подкупить, и продолжает гнуть свое – следствие нельзя прекращать. В это же время на нее выходит депутат Быков. Мужчина заявляет, что не причастен к череде убийств, и просит ее о помощи. Что выберет Наталья?

6 серию сериала Предвзятое отношение смотрите в 21:15 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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