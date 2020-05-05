Предвзятое отношение: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 05.05.2020)

5 мая на СТБ зрители увидели 3 серию сериала Предвзятое отношение

Смотрите в 3 серии сериала Предвзятое отношение

У следователя Натальи Горенко в детективе СТБ Предвзятое отношение 3 серии от 05.05.2020 появились новые улики. Нашли тела двух убитых – Зинаиды Захарченко и Станислава Лопатина, угонщика правительственного автомобиля. Однако судмедэксперты пришли к выводу – Лопатин не прикасался к багажнику, соответственно, не причастен к смерти Ильи Феофанова.

Героиня сериала Предвзятое отношение уверена, что убийство сына как-то связано с массовым исчезновением девушек в столице. Оказывается, все они работали на агентство Релакс, были темноволосыми и с короткими стрижками. Прослеживается очевидный подчерк. Горенко пытается сформировать список всех пропавших девушек. Но на ее пути встает много неожиданных преград и громких имен.

3 серию сериала Предвзятое отношение смотрите в 20:15 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua