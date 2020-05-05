Предвзятое отношение: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 05.05.2020)

5 мая на СТБ зрители увидели 4 серию сериала Предвзятое отношение

В городе нашли тело Анастасии Головченко. Адвокат жертвы Юрий Пустовойт оказался последним, кто говорил с ней по телефону. Он рассказывает полиции, что жизни девушки угрожал ее сожитель Руслан Чибис. Мужчина неоднократно избивал Настю настолько, что пришлось просить судебный запрет на приближение. При обыске квартиры Чибиса следователи обнаруживают личные вещи 10 пропавших девушек, а также их фотографии с мест убийств. Елена Малахова уже готова праздновать поимку маньяка. СМИ не без помощи премьер-министра трубят о том, что народного депутата Быкова охранял серийный убийца. Только Наталья Горенко не согласна с основной версией следствия. Что это, чутье или предвзятое отношение?

Смотрите в 4 серии сериала Предвзятое отношение

4 серию сериала Предвзятое отношение смотрите в 21:15 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua