Предвзятое отношение: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 07.05.2020)

7 мая на СТБ зрители увидели 8 серию сериала Предвзятое отношение

Смотрите в 8 серии сериала Предвзятое отношение

Наталья Горенко вплотную приблизилась к разгадке. И сегодня мы узнаем, кто же убил Илью Феофанова и за что.

Увидев бывшего заключенного Потапова в палате Марины, Горенко устраивает ему допрос: слишком неубедительно выглядит совпадение, что именно дочь Потапова оказалась рядом с Ниной Семеновной в трудное время. Мужчина признается, после того как он узнал, что Илья сын Натальи, случайностей не могло быть. В тюрьме он взял Феофанова под свое крыло, а за это попросил об услуге на воле. Илья должен был найти Марину, которая ввязалась в неприятности, и защитить ее.

Следователь Романенко хочет получить ордер на обыск в кабинете психиатра Громова. Он надеется найти историю болезни Юрия Пустовойта, но вместо этого его отстраняют от дела. Могут ли эти записи пролить свет на преступления в сериале Предвзятое отношение? Узнайте в 8 серии.

8 серию сериала Предвзятое отношение смотрите в 21:15 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua