Два полюса любви: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 18.05.2020)

18 мая на СТБ зрители увидели 2 серию сериала Два полюса любви.

Женя бросает фехтование, а Алина попадает в неприятности

Смотрите во 2 серии сериала Два полюса любви

Алина и Женя росли в совершенно разных обстановках. Отец Жени беспробудно пьет, мачеха Али – изменяет мужу… Обе сестры несчастны. И, кажется, будто бы они совершенно одни на белом свете.

В сериале «Два полюса любви» 2 серия эфир СТБ от 18.05.2020 показывается взросление сестер-близняшек, разлученных в детстве.

Детство Жени прошло в тренировках и погоней за наградами. Отец был доволен ею только тогда, когда она приносила домой медали и кубки с соревнований по фехтованию. Со временем девочка исполнила мечту отца и стала чемпионкой, но чего хочет она сама? В Женю верил только ее тренер, который считал, что она способная девочка, которая может и выступать, и даже стать тренером. Смотрите в сериале «Два полюса любви» 2 серия, как сложилось детство Жени.

У ее сестры, Алины, условия жизни были намного более благоприятными. Она живет в большом доме, получает дорогие подарки… Да только в семье все не так уж хорошо. Девочка узнала, что мачеха изменяет ее отцу. Папа не поверил дочке, а вот Алина окончательно настроила мачеху против себя. Смотрите в сериале «Два полюса любви» 2 серия, как сложилось детство второй сестры.

Девочки выросли в красивых молодых девушек. Женя решила пойти против отца – она отказалась от карьеры в спорте и попробовала поступить в художественную академию. Она не прошла по конкурсу и устроилась на работу. А кто обещал, что будет легко?

Словно по волшебству, в жизни Жени снова появился тот единственный человек, который всегда ее поддерживал – тренер по фехтованию. Он предложил ей работу в зале и попытался вернуть интерес девушки к спорту. А еще мужчина не мог не заметить, в какую красавицу выросла его воспитанницу… Смотрите в сериале «Два полюса любви» 2 серия, к чему привела эта неожиданная встреча.

А вот Алина действительно учится в художественной академии. У ее отца плохо со здоровьем, а еще – начались проблемы на работе… Алина винит во всех бедах свою мачеху, и не зря: у Ольги есть план. Игра началась, и Алине в ней нет места.

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