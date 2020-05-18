Два полюса любви: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 18.05.2020)

18 мая на СТБ зрители увидели 1 серию сериала Два полюса любви.

Начало истории: рождение и расставание

Смотрите в 1 серии сериала Два полюса любви

Для кого-то рождение ребенка – это долгожданное чудо, а для кого-то – тяжелое бремя. Две очень разные семьи готовились к рождению своих первенцев, когда случилась страшная трагедия.

В сериале «Два полюса любви» 1 серия эфир СТБ от 20.11.2019 рассказывается о судьбе двух сестер. Жизнь близняшек сложилась очень по-разному. Их сложная история началась в роддоме… Смотрите трогательную историю в сериале «Два полюса любви» 1 серия!

Зина и Федя узнали, что у них будет двойня. Для Феди это стало настоящим ударом – мужчина мечтал о сыне, наследнике, и тут жена говорит ему, что у них будет две девочки! Федя набрал кредитов и собирался открыть собственную автомастерскую в надежде на то, что однажды она станет его семейным бизнесом. И рождение двух дочек совсем не входило в его планы… Смотрите в сериале «Два полюса любви» 1 серия, как мужчина отреагировал на радостное известие.

У Леры и Кирилла – совершенно другая ситуация. У них вроде бы есть все – и достаток, и любовь, но почему-то не получается завести детей. Четвертая попытка наконец-то увенчалась успехом – беременность Леры протекала «в пределах нормы», по словам врачей. До последнего момента… о

Врачам удалось спасти жизнь женщины, но ребенок не выжил. Кирилл понял, что его жена не выдержит этой новости, ведь у нее такое слабое сердце… Тогда он услышал о родившейся в соседней палате двойне и ему пришла в голову гениальная мысль. Смотрите в сериале «Два полюса любви» 1 серия, как девочек-близняшек разлучили еще в роддоме.

Алина и Женя выросли совершенно непохожими друг на друга девочками

Выросшая в богатой семье Алина любит рисовать. Из школы ее забирает няня. Но девочка несчастлива, ведь ее мама умерла, а отношения с мачехой не складываются… Узнайте подробности жизни девочки в сериале «Два полюса любви» 1 серия.

Папа Жени так и не смирился с тем, что у него дочь.

Он так сильно хотел сына, что и девочку решил воспитывать, как мальчишку. Он даже отправил Женю на фехтование. Девочке совсем не нравится этот спорт, но спорить с пьющим и порой агрессивным отцом – гиблое дело…

Как сложилась судьба девочек?

1 серию сериала Два полюса любви смотрите в 20:15-22:40 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua